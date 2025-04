Ruska braća - izraz je koji se često čuje među našim narodom. A sada je i lider Rusije Vladimir Putin zaključio da rusko-srpski odnosi uvek imaju poseban karakter, pa tako i danas i da je to, između ostalog, zato što nas povezuju snažni i duboki, duhovni zajednički koreni.

- Mislim da je jako važno što je naš patrijarh bio tamo gde je jasno pokazao svim onim negativno raspoloženim kako u našoj državi, tako i van države prema našim interesima da Srbija zna svoj put, svoj pravac i da je to put pobede, put istine, put života - kaže Aleksandar Đurđev, predsednik „Srpske lige”.

- Kad je reč o našem odnosu sa Rusijom, znate, to je ajde da se pozovemo na vladiku, Vladika Nikolaj Vladimirović je rekao kad nekoga voliš, pa ga ne viđaš, ti ga još više voliš. Tako da, naš odnos sa Rusima je na tom nivou - kaže Zoran Anđelković, direktor JP „Pošta Srbije" i dodaje:

Putin je istakao da za 9. maj očekuju predsednika Aleksandra Vučića u Moskvi povodom obeležavanja Dana pobede. A odlazak Vučića izazvao je negativne reakcije i pretnje Brisela da će našoj državi u tom slučaju blokirati proces pristupanja EU. Uprkos tome, on je ostao pri svom stavu, a patrijarh Kiril rekao je kako Srbija i srpska crkva nikada nisu izdale Rusiju.

- Vrlo važno je da smo mi uvek isticali kao država da se mi ponosimo našom slobodarskom politikom. Znači naše strateško opredjeljenje je puno članstvo u EU, pre svega zato što naš najveći trgovinski partner je EU i zato što je to naše strateško opredjeljenje i mi puno radimo kao društvo i kao država i kada je reč o reformama i kada je reč o stvarima da budemo u grupi najrazvijenijih država. Sa druge strane mi smo vrlo jasno svuda isticali da mi čuvamo naše tradicionalne veze u sa narodnom Republikom Kinom i sa Ruskom federacijom i sa svim državama, to su sve afričke države, južnoameričke države, azijske države. To je srpska politika - kaže Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku.