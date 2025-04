Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u Nacionalnom dnevniku na TV Pink gde je otkrio sa kojim izazovima se Srbija suočava, kuda ide i šta se sve krije iza pokušaja obojene revolucije.

O razgovoru predsednika Rusije Vladimira Putina i patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija i odlasku u Moskvu

- O našoj istoriji neću ni da govorim, to je posao unutar crkve. Patrijarh odlično zna šta je Srpska pravoslavna crkva. Vladika Bački Irinej takođe izvanredno zna šta je srpska crkva. Kao što kad govorimo već o Cvetnoj, to na ruskom znači obojenoj revoluciji. I Vladimir Vladimirović je o tome sa mnom govorio. Tri rečenice mi je sve rekao. Pratimo pažljivo, znamo da je u pitanju obojena revolucija. Želimo ti uspeh u borbi. I ako nešto možemo, ti reci. Tačka. A sad sam prvi put rekao doslovce kako mi je to Putin rekao. Tako da oni to odlično znaju, prepoznaje se to. Kad sam razgovarao sa jednim od mojih prijatelja iz Azije, on mi je ukazao na moju grešku. Ja se izvinjavam građanima, jer sam ja u početku se trudio, kao predsednik svih građana, to mi je obaveza, da budem fin prema svima, da se pravim, da ne vidim o čemu je reč. Ali već od 11. decembra sam ja rekao da neće prihvatiti zahteve i da je reč o obojenoj revoluciji. Prepoznao sam to, ali sam i dalje nastavljao da pružam poverenje i želju. Više je to bila moja želja da kažem da studenti blokaderi su ti koji stvarno hoće ispunjenje zahteva. Iako mi je bilo jasno da ih zahtevi ne zanimaju, da tu uopšte ni ne čitaju, da ih tu uopšte ne interesuje. Sad svi znamo da ih ne interesuje. I svi oni znaju da ih nikad nije interesovalo. I svi znaju da je to bio samo jedan most do toga da dođu do političkih partija, političkih zahteva, političkih lista i svega drugog. I svi znamo sad da je sve bila laž. Sve je laž. Kao i oni koji su tom čuvari mostova, koji za dnevnicu to rade da bi ostali u šatoru, kao i neki drugi koji za dnevnicu odlaze ovamo, kao i taksisti koji za dnevnice voze. Najveći deo taksista su izuzetno časni ljudi, već govorimo o pojedinim udruženjima. Dakle, kako da vam kažem, to danas svi znaju. I to nikakva tajna nije od druge, zašto to oni i dalje opravdavaju što misle da je to normalno.

- Znate, ruska država i Ruska crkva su uvek radili zajedno. Između ruske države i ruske crkve već decenijama postoji simfonija. I to je govorio blagopočivši patrijarh Irinej i neretko. Ja ne mogu da kažem, naša crkva neretko misli drugačije od nas po pojedinim pitanjima. Ali naša crkva neće da ruši državu Srbiju. I to je glavna stvar, uprkos naporima pojedinih krugova oko crkve, a ne u samoj crkvi ili manjinskih, čak i u samoj crkvi. Nikada nećete dobiti većinu u Srpskoj pravoslavno crkvi za rušenje srpske države. Nikada. Ni obrnuto. Nikada u srpskoj državi nećete dobiti podršku za rušenje srpske crkve. I ponosan sam na tu činjenicu - rekao je Vučić.

On se potom osvrnuo na odnos sa Putinom i odlazak u Moskvu.

- Mi smo uvek imali otvoren odnos. Nije on uvek lak, nije jednostavan. Nismo uvek bili saglasni po svakom pitanju. Ali smo imali iskren, otvoren i srdačan odnos. Ljudi koji kada nešto kažu, jedan drugom veruju. Ja sam rekao još pre 8 meseci da ću ići u Moskvu. Ja ću ići u Moskvu. Verovatno ću biti ja sam koji će otići u Moskvu. Jer ne mogu druge organizacije da rizikuju. Ne želim da vlada Đure Macuta plaća cenu. Želim da on ima priliku da radi sa Evropskom unijom. Sve kako treba i da niko ne može da mu kaže ništa. Teško da će vojska ići jer bi bila pod različitim udarima i sankcijama itd.

- Primiću sve udare spolja i iznutra, ponosno ću predstavljati Srbiju. Kao što rekoh, neka se nebo sruši na moju glavu. Ja ću ponosno da predstavljam Srbiju na 80. godišnjici obeležavanja pobede nad fašizmom. Moji preci su stradali od nacista u Drugom svetskom ratu. Ja sam nosio dedinu sliku s ponosom na Moskovskom trgu. Biću tamo, ali ja tamo imam i mnogo posla, ekonomskog. Moram da razgovaram sa predsednikom Putinom o gasnom aranžmanu. Mi do 30. maja moramo da potpišemo gasni aranžman. Mi moramo da rešimo pitanje naftne kompanije. Moramo da razgovaramo o svim drugim temama. Dakle, kako se razvijaju odnosi između Rusa i Amerikanaca. Nama se otvara još više tema i sa jednima i sa drugima. Verujem da ću pre toga imati priliku da sa mnogima iz rukovodstva Republikanske stranke i Sjedinjenih Američkih Država takođe razgovaram.

O Srđanu Milivojeviću i krivičnoj prijavi o upotrebi zvučnog topa 15. marta

- Ljudi u Srbiji ne znaju da aktivnu legitimaciju za podnošenje krivične prijave ima svaka organizacija i osoba. Njihov je posao da lažu svaki dan, jasno je svima da nije bilo zvučnog topa, to je potvrdila i federalna služba. Da nisam predsednik rekao bih "svaka budala ima pravo da podnese krivičnu prijavu". Besmislica još jedna u nizu.

O smrti pape Franje, sahrani i budućim planovima

- Ili Macut ili ja idem u Vatikan! Istog dana kada je i sahrana pape ugostiću u Beogradu važnog gosta. Dakle od ponedeljka, utorka, svakoga dana pre nego što otputujem za Ameriku, ponašaćemo se i radićemo normalno. To znači da ćemo da vratimo život u Srbiju, svi ljudi su siti blokada i maltretiranja ljudi. Insistiraću na odgovornosti, da neko ne misli da se dodvoravam blokaderima. Naša zemlja je stopu rasta morala da smanji. To je disrektna posledica haosa i nasilja koju su provodili gotovo 6 meseci. Biće i manje povećanje plata i penzija.

- U ponedeljak ću obići Moravski koridor, ili neki drugi, pa u utorak opet negde. Preljina-Požega, hoćemo to za Vidovdan da otvorimo. Sada je konačno sve gotovo. Očekujem da do kraja godine, početkom sledeće otvorimo Kuzmin-Rača. Čačak-Kraljevo. Otvorićemo još desetak kilometara prema Gradištu. Otvaramo najveći tunel Munjino brdo, konačno je sve gotovo. Očekujem da do kraja godine otvorimo Kuzmin-Sremska rača 19 km, Preljina- Adrani.

- Fruškogorski koridor smo već asfaltirali i radimo na završetku toga. I ono što je velika vest, do 7. jula mogli da otvorimo Beograd-Subotica, tada bi do Budimpešte trebalo 3 sata. Dakle, moramo da radimo vredno, danas sam imao sastanak i sa ministarkom Damjanović, i sa direktorima puteva, koridora, sa svima. Mnogo puteva radimo tome gde smo išli u okviru ovog programa, mnogo puteva je počelo da se radi, mnogo puteva tek treba da krene da se radi, i verujem da su to važne stvari za ljude.

O alimentacionom fondu i ekonomiji države

- Za mene je važno da radimo i gradimo. Zajedno sa ljudima iz ministarstva Malim i Brnabić završio sam predlog zakona o alimentacionom fondu. Taj predlog podneće Ana Brnabić ali će naglasiti da smo to zajednički radili. Obećali smo to, pre svega zbog naše dece. Imamo dobrih privatnih fakulteta koji žele da rade. Mislim da je to ogromno olakšanje za žene, ogromno olakšanje za majke, a naravno da su pre svega oni koji dobijaju najviše deca. Idemo sa tim u Narodnu skupštinu. Takođe, ja radim napore na tome i rekao sam to, obećao sam svima i neće me u tome sprečiti niko. Radim na predlogu zakona koji će neko od narodnih poslanika podneti, Narodna skupština, u izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, na preraspodeli novca za budžetsko studiranje, jer sam sad video koliko se tu para više trošilo od onoga što je potrebno. Ne biste poverovali koliko nas košta na pojedinim fakultetima jedan student na budžetu, a koliko su oni stvarno izdvajali.

- Te smo mi fakultete de facto finansirali i suštinski finansirali kroz tzv. budžetske studente. Zašto bismo mi to davali onima koji ne žele da rade, onima koji ne žele da uče i onima koji ne žele da vide budućnost Srbije na racionalan način, kada imamo ljude koji stvarno rade. I imamo zaista mnogo dobrih privatnih fakulteta, koji žele da rade. U nas su svojine izjednačene, privatna i državna, i društvena čak, koja, nadam se, da više neće uskoro postojati. Dakle, naša je da pokušamo da napravimo ono što je najbolje za državu, ono što je najbolje za našu budućnost, jer to nije odgovor nekome e sad ću u inat nešto da uradim, ne. Sad smo shvatili da je ovo mnogo bolje, da je ovo neuporedivo efikasnije. Ovde imate u našoj zemlji, pošto ste me to pitali, pobunu bogatih, pobunu privilegovanih, nema tamo sirotinje. Oni koji su bili izrazito siromašni ili manje izrazito siromašni ili dovoljno siromašni, oni danas žive značajno bolje i stopa siromaštva je neuporedivo niža i oni nisu na toj strani. Kod njih su oni koji su živeli pristojno, a sad žive mnogo bogatije od pristojnog, ali valjda misle da zbog toga imaju pravo da budu i bahati i arrogantni, da sprovode revolucije i sve drugo, mi ne mislimo da to imaju pravo, zna se kako se dolazi na vlast na izborima, kada dođu izbori onda ćete to da pokažete i nemamo problem sa tim.

- Sve što rade suprotno je zakonu, neki su iskoristili prostorije Univerziteta širom Srbije za to da imaju besplatne opštinske odbre, iskoristili državne pare da bi mogli da prave svoje partijske infrastrukture. Neverovatne se stvari događaju ali to je nešto što ljudi sve bolje vide i prepoznaju, sve bolje razumeju i tome se na svakom koraku suprotstavljaju. Odgovaraće i oni koji su uništavali traktore, neki su potpisali sporazum o krivici. Ti si jednom zauvek osuđeno lice. Nikada nije zakasnela reakcija države.

O blokadi RTS

- Ono što čine protiv RTS je zločin bez presedana. Blokirate ljudima pristup već 10 dana i izlaz iz zgrade, da ne mogu da kupe hranu, da ne mogu da rade, da bude podržano od mnogih spolja, od nevladinih organizacija i kada sve to vidite onda se pitate kako je tako nešto moguće. Ali oni bez nasilja ne moga, biramo trenutak kada ćemo nasilju stati na kraj.

- Ponašali smo se demokratskije nego 95 posto zemalja cele EU. Crvene linije su kada mi budemo procenili. Niko batinama ne želi da pokaže ko je jači. Država ima monopol fizičke prinude, nemoguće je da se takmičite sa državom. Ali država mora da bude demokratka i da bira trenutak i mora da čeka poslednji trenutak, a nadamo se da država nikada neće promeniti to.

- Zvali su da policija obezbedi da mogu da uđu ljudi u Takovsku 10 u 5.20 ujutro. Policija obezbedi. Od njih 24 uđe 18. 6 se pojavi na licu mesta, onda neće da uđe, zato što su imali dogovor sa blokaderima. Onda zamole rukovodstvo, kaže, ajde nije nam ušlo tih 6, 7, 8, ajde dajte nam sada, molim vas, da u 7 sati ponovo sklonite ove koji su tu, da mi možemo da prođemo, da ubacimo desetak ljudi, došlo ih je 7 ili 8, i oni su došli. Ponovo je policija sklonila ove momke, bez upotrebe sile, bez ničega. Nije to baš neki problem da se ne lažemo, to je posao 5 minuta za policiju. Ali, naravno, uvek nosi rizike. Gurnete nekoga, neko padne na pločnik, pa ovako, pa onako. Milion problema tu ima, a neko mora snositi odgovornost. I, opet mi njima obezbedimo prolaz, oni dođu do prolaza i vrate se svi, zato što su takođe bili u dogovoru sa blokaderima. I onda shvatite u stvari da neki ljudi misle da je, kada radite u državnoj kompaniji, kada radite u državi inače, da imate pravo da radite šta god hoćete, odnosno da ne radite ništa, da samo tražite, a da obaveze ne postoje.

A shvatiće veoma brzo, ne samo ti blokaderi, već i svi ostali, da tako niko ne može da se ponaša. Prvi put kada sam rekao, nema plata za one koji ne rade, oni su mislili, e, ovo je folira, ne sme on to. E, pa doći će mu studenti glave, doći će mu ove glave, doći će mu onaj glave, kako su ih oni nazivali. Može da mu dođe glave kogod hoće. Može bilo kome, za to nema većine, ni u vladi, ni u skupštini. I mu ne može da izglasa ništa, jer nema te većine. I neće ni biti jer većina naroda neće da vas plaća dok ne radite ništa. Neće da vas plaća. Obični ljudi neće da vam daju pare, jer vi uzimate te pare i od vašeg vlasnika i od ovog kamermana ovde, i od ovog kamermana ovde, i od svih ljudi u Srbiji, i od svakog pekara, i od svakog drugog. Neće ljudi plaćati. Neki misle da kada radite u državnoj kompaniji imate pravo samo da tražite. Shvatiće veoma brzo da tako niko ne može da se ponaša.

- Naše je da zemlju da što pre vratimo zemlju u život i vratimo se na put ekonomskog napretka sa kog su nas odveli u ambis, da ponovo uđemo na kolosek koji vodi u budućnost i to je ono što je za mene najvažnije.

- Njima je šansa bila 15. marta da tog dana budem likvidiran. Pošto nisam likvidiran tog dana, ja sam u kasne popodnevne sate otkrio planove pojedinih kriminalnih grupa. Ne govorim ovde o blokaderima studentima i o nekome drugom, bilo bi nefer da to njima prebacujem. Dakle, o pojedinim kriminalnim grupama koje su radile zajedno sa pojedinim državnim strukturama na mom uklanjanju, pošto to nisu uspeli da urade tog dana, kako da vam kažem, ja sada mogu sa sigurnošću, a znate koliko sam oprezan, pesimističan, nikada, čak ni realno optimističan, niti bilo šta od toga, mogu sa sigurnošću da vam kažem da je ta priča završena. Naše je sada samo što pre da zemlju vratimo u život, naše je samo da što pre pokušamo da se vratimo na put ekonomskog napretka na kojem smo bili, sa kojeg su nas skrajnuli, odveli nas u ambis, da se što pre popnemo iz tog ambisa nazad, da ponovo uđemo na kolosek koji vodi u budućnost i ubrzan ekonomski razvoj i to je ono što je za mene najvažnije.

O stanovima za mlade

- Ima jedna stvar interesantna, to su shvatili momci i devojke od 33 do 35 godina, preko 30 godina pre svega. Skoro 50% nam je od tih 30 do 35, a u ovih 10 godina je 50% od 20 do 30. I oni žele što pre da dobiju najpovoljnije stambene kredite, već 4.650 lica je pokazalo interes, od toga da vam dam tačne brojeve. Prodajnih razgovora je obavljeno preko poštanske štedionice 2416, kompletnih zahteva 835, i to je već što se nas tiče 68,6 miliona evra, 165 je ugovorenih kredita, 256 odobrenih kredita, 579 je zahteva u obradi i tako dalje. Pozivam ljude da požure, jer ovo nije bezgranično. Ne postoji bolja mogućnost za mlade ljude. Srećan sam posebno, doneo sam neke primere, neću izgovarati imena ljudi, ali kupuju ljudi nekretnine i u Novom Kneževcu, i u Pančevu, i u Kragujevcu, i u Bečeju, i u Čačku, ne samo u Beogradu, naravno najviše u Beogradu i u Novom Sadu, i u Subotici, i u Draganićima u Raškoj, i u Šidu, i u Paraćinu, Ćupriji, u mnogim drugim mestima.

- Mnogo sam srećan, ovo je idealna prilika to iskoristiti. To je ono što ćemo da radimo. To su dobre vesti koje smo mi željni da čujemo zapravo posle tih pet meseci. Ja mislim da su ljudi željni normalnog života. Da su ljudi željni normalnog života da su ljudi siti mržnje koju vide na svakom koraku na ulici, pretnji koje vide na ulicama. To mora da bude kažnjavano, odgovornost mora da bude potpuna, i na tome ću insistirati. I ne postoji to kao, ej, zaboraviće on.

- Moraće da se snosi odgovornost za razaranje države. Oni govore o represiji zato što je to mantra obojenih revolucija - ogaditi narodu sve državne organe, za Vaskrs su emitovali filmove protiv mene i sami znaju da lažu a baš ih briga što lažu. Šta je smisao toga? Pa da bi ponovo bilo evo doneli smo ružu policajcu.

Za godinu dana pruga između aerodroma i Ekspa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će za godinu dana biti gotova pruga između aerodroma "Nikola Tesla" i Ekspa i da će to biti prvi put da će Beograđani imati prugu do aerodroma.

Kako je rekao, ljudi tek sada vide koliko je Ekspo fantastičan i fascinantan projekat i šta nam sve donosi.

"Da će imati po prvi put prugu između aerodroma i centra grada. Da do Novog Beograda onaj ko živi u 23. bloku, Belvilu, u 45, 70, 70a, 61, 62, 63, 64 bloku, da će svi moći da siđu na novobeogradskoj stanici, bezmalo pešice ili vrlo blizu, taksijem, svojim automobilom, bilo čime, da dođu od aerodroma, da ne uzimaju taksi. Prvi put ćemo to da imamo i to će sve za godinu dana da bude gotovo. I sve to radimo uveliko, na ponos građana Srbije", rekao je Vučić za TV Pink.

Kako je rekao, blokaderi su ih zaustavili i sprečili da rade ubrzano.