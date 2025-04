- U ponedeljak ću obići Moravski koridor, u utorak Podunavski koridor ili ću da idem na Preljina-Požega. Taj deo Preljina Požega, mislimo na Vidovdan da otvorimo. Tu se uštedi sat vremena do Požege, to je najvažniji i najbitniji deo. Otvaramo najveći tunel Munjino brdo, konačno je sve gotovo. Očekujem da do kraja godine otvorimo Kuzmin-Sremska rača 19 km, Preljina- Adrani. Fruškogorski koridor smo već asfaltirali i radimo na završetku toga - rekao je predsenik i dodao:

- Jedna važna vest, do 7. jula bi mogli da otvorimo Beograd- Subotica brzu prugu, posle svega što su nam radili. Tri sada do Budimpešte, divno idealno, to može za dva meseca i nešto. Moramo da radimo vredno. Mnogo puteva radimo, verujem da su to važne stvari za ljude. Ljudi su pomalo siti svih napada, nasilja, maltretiranja novinara, svih mogućih kako im padne napamet.