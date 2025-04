- Za mene je važno da radimo i gradimo. Zajedno sa ljudima iz ministarstva Malim i Brnabić završio sam predlog zakona o alimentacionom fondu. Taj predlog podneće Ana Brnabić ali će naglasiti da smo to zajednički radili. Obećali smo to, pre svega zbog naše dece. Mislim da je to ogromno olakšanje za žene, ogromno olakšanje za majke, a naravno da su pre svega oni koji dobijaju najviše deca. Idemo sa tim u Narodnu skupštinu - rekao je Vučić.