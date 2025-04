- Zvali su da policija obezbedi da mogu da uđu ljudi u Takovsku 10 u 5.20 ujutro. Policija obezbedi. Od njih 24 uđe 18. 6 se pojavi na licu mesta, onda neće da uđe, zato što su imali dogovor sa blokaderima. Onda zamole rukovodstvo, kaže, ajde nije nam ušlo tih 6, 7, 8, ajde dajte nam sada, molim vas, da u 7 sati ponovo sklonite ove koji su tu, da mi možemo da prođemo, da ubacimo desetak ljudi, došlo ih je 7 ili 8, i oni su došli. Ponovo je policija sklonila ove momke, bez upotrebe sile, bez ničega. Nije to baš neki problem da se ne lažemo, to je posao 5 minuta za policiju. Ali, naravno, uvek nosi rizike. Gurnete nekoga, neko padne na pločnik, pa ovako, pa onako. Milion problema tu ima, a neko mora snositi odgovornost. I, opet mi njima obezbedimo prolaz, oni dođu do prolaza i vrate se svi, zato što su takođe bili u dogovoru sa blokaderima. I onda shvatite u stvari da neki ljudi misle da je, kada radite u državnoj kompaniji, kada radite u državi inače, da imate pravo da radite šta god hoćete, odnosno da ne radite ništa, da samo tražite, a da obaveze ne postoje - rekao je Vučić i dodao:

- A shvatiće veoma brzo, ne samo ti blokaderi, već i svi ostali, da tako niko ne može da se ponaša. Prvi put kada sam rekao, nema plata za one koji ne rade, oni su mislili, e, ovo je folira, ne sme on to. E, pa doći će mu studenti glave, doći će mu ove glave, doći će mu onaj glave, kako su ih oni nazivali. Može da mu dođe glave kogod hoće. Može bilo kome, za to nema većine, ni u vladi, ni u skupštini. I ne može da izglasa ništa, jer nema te većine. I neće ni biti jer većina naroda neće da vas plaća dok ne radite ništa. Neće da vas plaća. Obični ljudi neće da vam daju pare, jer vi uzimate te pare i od vašeg vlasnika i od ovog kamermana ovde, i od ovog kamermana ovde, i od svih ljudi u Srbiji, i od svakog pekara, i od svakog drugog. Neće ljudi plaćati. Neki misle da kada radite u državnoj kompaniji imate pravo samo da tražite. Shvatiće veoma brzo da tako niko ne može da se ponaša.