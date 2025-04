- Između ruskog i srpskog naroda pre svega postoji bratski i tradicionalni odnos. Ti odnosi nikada nisu bili narušeni jer za to nije postojao razlog. Imao sam priliku da saslušam poruke koje je preneo patrijarh, a one su bile tema razgovora proteklih dana. U pitanju je zahvalnost Rusiji u vezi sa Kosovom i Metohijom – Rusija nikada nije promenila svoj stav, ni kada je reč o Republici Srpskoj. Patrijarh nije iznosio politički narativ, kao što neki tvrde – kaže Milićević i dodaje:

- Mi ovde već mesecima vidimo ozbiljne kritike koje idu na račun patrijarha. Generalno, opozicioni mediji i analitičari ga kritikuju jer nije stao ni na jednu stranu. On je sve vreme zagovarao mir, što je i suština same crkve. Kada je reč o nacionalnim pitanjima, crkva može da zauzme politički stav, ali sve zavisi iz kog ugla posmatrate. Ovi blokaderi i oni koji žele da vlast padne – oni žele nešto sasvim drugo. Sećam se kada je patrijarh imao predavanje u Studentskom gradu – tada je jedan sociolog religije gostovao na N1 i tom prilikom rekao da su korišćene „standardne crkvene frazetine“ – kaže Oberknežev i dodaje:

- Oni su očekivali da patrijarh sada striktno stane na nečiju stranu, ali on se stavio na stranu mira. Kada pogledate poslednje dve godine, vidite jednu retrospektivu događaja i dolazimo do konkretne politizacije. Posetu Rusiji i sastanak sa Putinom smatram izuzetno značajnim. Pred nama je 9. maj – Dan pobede. Kada sam svojevremeno studirao u Rusiji, devedeset odsto stanovništva izlazi na ulice i nosi sliku nekoga ko je poginuo tokom Drugog svetskog rata. Ne postoji porodica koja nije izgubila nekog svog bližnjeg – čitave generacije su nastradale.

- Moguće je da će to izazvati neke političke posledice, ali istorija je vrlo jednostavna. Ako neko ima tapiju na antifašizam, to su Rusi – oni su pobedili u Drugom svetskom ratu, a ne Amerika, Indija ili Afrika, kako nas često uče. Ako neko, uz Ruse, ima pravo da se naziva evropskim narodom, to su Srbi. Srbi su započeli antifašističku borbu još u maju 1941. godine. Mi ne samo da smo uvek bili na pravoj strani, već smo imali dva antifašistička pokreta: Pokret Draže Mihailovića i Komunistički pokret. Mi s tim nemamo problem – ako postoji mesto gde treba biti devetog maja, to je Beograd – kaže Lakić i dodaje: