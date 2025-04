- Ne sumnjam da će biti prostora i za taj oblik bilateralnih razgovora, ali to prosto nije dan kada će se raspravljati o važnim temama kojih ima mnogo. NIS je veoma bitan, to je za nas važna tema – najvažnija firma što se tiče i ekonomije i energetike. Građani ne smeju da osete posledice. Naravno, teme su i unutrašnja pitanja u Srbiji. Putin sigurno sve to prati. Ja sam neko ko je imao priliku da sagleda značaj Srpske pravoslavne crkve – ona nije prisutna samo u Srbiji, već i drugde predstavlja stabilnost, mir i okupljanje našeg naroda, ma gde on živeo. Patrijarh je govorio o nacionalnim i državnim interesima. Najpotrebnije nam je to jedinstvo - kaže Milićević.