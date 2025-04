U Kosjeriću od opozicionih grupacija deluju Narodni pokret Srbije Mikija Aleksića , Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, Novi DSS Miloša Jovanovića, Demokratska stranka Srđana Milivojevića, Pokret obnove Kraljevine Srbije Vojislava Mihailovića, kao i Grupa građana "Čisti ljudi za čist Kosjerić". Sad im je stavljeno do znanja da se uzmu u pamet, jer ko izda taj je... zna se.

U onom saopštenju koje smo citirali, studenti u blokadi iz Kosjerića kažu: "Jedini interes studenata iz Kosjerića u svemu ovome jeste u tome što želimo da se vratimo u Kosjerić." Kao, neće se vraćati u zavičaj dok u njemu ne zavladaju duh slobode i opozicija, do tada će živeti u Beogradu, gde... čekajte, takođe nema duha slobode ni opozicije na vlasti.

A sada ozbiljnije: dekret koji su izdali kosjerićki akademci čisto je politički dokument, i dokaz da su studenti blokaderi do kolena zagazili u stranačku politiku. Pozivajući se na one studente koji su se zalagali za kažnjavanje odgovornih za nesreću u Novom Sadu, koji su tražili bolje funkcionisanje institucija i borbu protiv korupcije, i koje je podržavala cela Srbija, bez obzira na stranačku opredeljenost, ovi sadašnji blokaderi uzeli su za sebe pravo da Mikiju Aleksiću, Milošu Parandiloviću i društvu kroje izborne liste. Što je njihov, opozicionih lidera, problem.

Ali da skinemo bele keceljice i da prestanemo da glumimo nevine francuske sobarice, pa da priznamo: studenti blokaderi jesu u politici. Do kraja. Bez ostatka. Naravno, sa svojim profesorima, dekanima i rektorima.