Međutim, kako je Kurir juče prvi pisao, rektor Đokić nije bio pozvan ni na kakvo saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo ni juče, ali ni za jedan drugi datum. Ovakvo ponašanje direktno dovodi do produžetka agonije za studente beogradskog univerizeta, ali se i te kako reflektuje i na njihove kolege iz cele Srbije.

On dodaje da ne zna šta je problem sa rektorom Đokićem, pa kaže da je odgovornost rektora velika da se nastava organizuje i da je Univerzitet u Novom Pazaru počeo sa onlajn nastavom prethodne nedelje.

- Možda je ministarstvo trebalo više da reklamira ovaj vid nastave, kako bi studenti mogli da odluče šta žele da rade. Šareno je koliko je ljudi zainteresovano za onlajn nastavu, zavisi od studentskog programa do studentskog programa, negde su brojevi veoma zadovoljavajući. To su mladi ljudi, težnja čoveka je da uvek budu među najboljima pa tako i po organizovanošću države, ali to je proces koji traje - kaže Marković.