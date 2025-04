"Danas smo odlučili da stupimo u 24-časovnu blokadu škole, zato što su prpfesori odlučili da održe normalnu nastavu od 45 minuta za prvu, drugu i treću godinu, i kao odgovor na to maturanti, zajedno sa učenicima mlađih razreda u blokadi su stupili u fizičku blokadu škole koja će trajati do daljeg. Znači, naišli smo na otpor i direktorke i profesora, govorili su nam kako to ne terba da radimo jer je to nepoštovanje učenika koji žele da uče, koji žele da završe školsku godinu, i nepoštovanje profesora koji nisu dobijali svoje zarade, i mi to poštujemo...", rekao je ovaj maturant.