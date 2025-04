"Ko želi, to je njegova stvar, to nema veze sa nama. Mi ne odustajemo od naše politike. To je izraz naših državnih i nacionalnih interesa, izraz naše spoljno-političke strategije i izraz našeg međunarodnog položaja Srbije koja je nezavisna, vojno neutralna, koja ima prijatelje na svim stranama i koja ne dovodi u pitanje prijateljske odnose sa drugim državama ", napominje Milivojević.

"Srbija se rukovodi borbom za mir, a ne za nastavak rata. Srbija je sila pobednica Drugog svetskog rata i ide u Moskvu iz istorijskih razloga. Rusija je iznela pobedu protiv nacizma i fašizma u Drugom svetskom ratu i ima i pravo i obavezu da to obeleži. Srbija apsolutno ne dovodi u pitanje ni istoriju, ni rezultate Drugog svetskog rata i to je njen motiv da ide tamo. Drugo, Srbija nema nikakav problem u svojim odnosima sa Rusijom, te nema razlog da ne ide. Treće, ima jasan stav o tome šta znači poraz fašizma. Četvrto, ima principijelan stav oko Ukrajine i drugog dana rata je rekla da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. I peto, Srbija se bori za mir, a ne za rat. Dakle, nema nijedan razlog da ne ide u Moskvu - naglašava Milivojević.

"Kad kažete posledice, da vas podsetim da je Klaster 3 bio usaglašen pre početka rata u Ukrajini. Prema tome, nama se nijedno poglavlje, nijedan klaster nije otvorio u zadnjih četiri, pet godina. Koje su to nove posledice koje bi mogle da budu? Nas uslovljavaju da priznamo Kosovo. Blokirana je normalizacija i dijalog Beograd-Priština i to ne našom krivicom, nego krivicom EU koja 10 godina ne može napraviti proboj. Ako EU želi da suspenduje pregovore sa Srbijom, a za to ne postoji nijedan razlog, onda odluku o tome mora da donese 27 zemalja članica, a ne Kaja Kalas. Nigde u našem pregovaračkom okviru sa EU, na osnovu kojih mi pregovaramo, nema sankcija Rusiji, nema političkih uslova geopolitičkog karaktera. Kakve veze ima rat u Ukrajini sa Poglavljem 23 i 24? Mi sad imamo vladu koja će da se bavi onim što od nas traže vezano za Poglavlje 23 i 24 i to je to".