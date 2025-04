- Video sam koliko se više para troši na to, od onoga što je potrebno. Ne biste verovali koliko je nas na fakultetima koštao jedan student na budžetu, a koliko su oni stvarno izdvajali. Mi smo defakto finansirali fakultete kroz budžetske studente, zašto bi to davali onima koji ne žele da rade i uče i onima koji ne žele da vide budućnost Srbije, kada imamo ljude koji žele stvarno da rade. Imamo mnogo dobrih privatnih fakulteta, koji žele da rade. Kod nas su svojine izjednačene, privatne i državne i društvene čak. Naše je da pokušamo da napravimo ono što je najbolje za državu, ono što je najbolje za našu budućnost, jer to nije odgovor nekome "e sad ću u inat nešto da uradim", ne. Sad smo shvatili da je ovo mnogo bolje, da je ovo neuporedivo efikasnije. Ovde imate u našoj zemlji, pošto ste me to pitali, pobunu bogatih, pobunu privilegovanih, nema tamo sirotinje. Oni koji su bili izrazito siromašni ili manje izrazito siromašni ili dovoljno siromašni, oni danas žive značajno bolje i stopa siromaštva je neuporedivo niža i oni nisu na toj strani. Kod njih su oni koji su živeli pristojno, a sad žive mnogo bogatije od pristojnog, ali valjda misle da zbog toga imaju pravo da budu i bahati i arogantni, da sprovode revolucije i sve drugo, mi ne mislimo da to imaju pravo, zna se kako se dolazi na vlast, na izborima, kada dođu izbori onda ćete to da pokažete i nemamo problem sa tim.