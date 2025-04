Prema rečima našeg izvora, rektor Đokić je više nego svestan problema u koje je upao i lično on zbog krivičnih prijava, ali i ceo Univerzitet u Beogradu i shvata da rešavanje problema više nije u njegovim rukama!

Za dan od heroja do izdajnika

- Kad je javnost saznala da je Đokić otišao na prvi sastanak s Macutom, kojem su prisustvovali i ministri prosvete i nauke Dejan Vuk Stanković i Bela Balint, nastao je haos u redovima studenata i dekana blokadera. Profesora Đokića su odmah optužili da je "izdao, prodao, dogovorio se" i šta sve ne. Istina je da se Đokić prvenstveno uplašio nakon krivičnih prijava koje je dobio, ali i kada je shvatio da BU može izgubiti autonomiju, a on samim tim upravljanje Univerzitetom i da već dugo ne zna kako da izađe iz svega što je zakuvao - kaže naš izvor i dodaje da Đokić odavno ne može da kontroliše ni prošireni rektorski kolegijum, ni studente blokadere:

- To pokazuje ozbiljnu spremnost profesora Macuta da se odmah uhvati ukoštac s rešavanjem problema na BU na način koji dolikuje nekom ko je i sam deo akademske zajednice. Sa druge strane, imajući u vidu dosadašnje ponašanje ne samo Đokića već i dekana pojedinih fakulteta, nisam očekivao da će razgovor odmah doneti konkretne rezultate. Ipak, zaprepašćen sam činjenicom da je rektor odlučio da se ne pojavi na dan ranije dogovorenom sastanku, navodno zbog toga što je tužilaštvo još ranije od rektorata tražilo određena obaveštenja u vezi sa prvom krivičnom prijavom protiv njega . U ovako vanrednim okolnostima koje zahtevaju urgentnost delovanja, ne vidim razlog za odustajanje od razgovora. To otvara sumnje za razne spekulacije da li je rektoru rečeno da odustane od razgovora, da li je promenio mišljenje ili nešto treće - kaže Petrov i dodaje da smatra da je dobro što predsednik Vlade na jedan učtiv način i dalje insistira na dijalogu:

- Imam dokaze i poruke u svom mobilnom telefonu kako je to teklo. Rektor Đokić je učestvovao u tom procesu lično, ne preko svog šefa kabineta. On se izjasnio da će prihvatiti poziv Vučića za razgovor, zamolio je da se izmene neke stvari u predlogu pozivnog pisma i te stvari su izmenjene. To pismo je poslato, mi smo se čuli i porukama i telefonom, rekao je da potvrđuje da će doći i da će sutradan ujutru javiti u koje vreme. Sutradan taj isti čovek kaže da odbija razgovor s predsednikom Vučićem - kazala je Brnabićeva.