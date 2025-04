- Dokaza za obojenu revoluciju ima mnogo, bezbroj. Ja ću pokušati o tome da govorim. Imali ste objave predstavnika različitih nevladinih organizacija i političkih stranaka kako su sve to pripremali. Ako je dnevno da obezbedite za 5.000 ljudi, a potrebno je bar za 10.000, po tri obroka dnevno — sami izračunajte. Za pet meseci 22,5 miliona evra, a sigurno je više od toga. Danas ispred RTS-a pića koliko hoćete, hrane, samo to da računate. Sve se više nova troši. Dovoljno je da vidite i kako govore regionalni mediji koji su pod direktnom kontrolom stranih službi. Pojedini iz Evrope neskriveno govore da su im zahtevi isti kao studentski - rekao je predsednik i dodao:

- Pošto su rekeli za dokumentaciju, mi smo dostavili, nisu nam rekli šta to nedostaje. Koji to od njih nije pušten na slobodu, svi su pušteni, čak sam i abolirao 12 kriminalaca, zbog čega se gorko kajem. Što ih je manje, sve je organizacija bolja, da bi se prikrilo da ih je manje. Cela ta priča je potpuno besmislena. U tu organizaciju su upleteni oni u koje je ulagano godinama. Pronaći ćete i gospodina Avramovića (službenik britanske ambasade). Ja ne bih sa sigurnošću tvrdio o umešanosti britanske ambasade, ja raspolažem podacima naših službi i to nije za javnost, ali Avramović, taj gospodin je od toga da je pisao Holanđanima o nekakvom azbestu u hotelu Jugoslavija, slao je dopise da bi oni pronašli azbest, koga naravno nije bilo. Niko ne može da razume o čemu je reč, ali nije ni važno, jer ništa nije racionalno. Zajedno je sa izvesnim Votsonom otišao u Novi Pazar i pokušavao da nagovori muftijine pomoćnike iz islamske zajednice da učestvuju u pozivu Bošnjacima u Sandžaku da se pobune protiv države, učestvuju u protestima