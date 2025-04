Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Informer, na pitanje što je Naim Leo Beširi rekao da je pojedine policajce i sudije trenirao, Vučić kaže da je to važno priznanje.

- Oni to rade u svojim krugovima, novac koji dobijaju spolja, oni ga dobijaju za neke druge potrebe, da ljude obučavaju kako i na koji način da se bore protiv države Srbije i oni to ne kriju. Oni se hvale, pogledajte ko su sponzori Naim Leo Beširija, iz zemalja EU iz Britanije i to je važan signal da ljudi vide šta se dešava - kaže Vučić.