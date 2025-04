- Vi ste imali tužiteljke koje su se najdirektniji način bavile politikom i niko im ništa nije rekao. Pogledajte način finansiranja foruma gimnazija, samo se čeka trenutak. Imali ste u ovoj zemlji Savović tužiteljku i ostale, sve su radile protivustavno, direktno se bavile politikom što tužilac ne sme da radi. Njima je sve dozvoljeno, jer imaju podršku spolja. Dovoljno je da vidite da je više od 11 dana blokiran RTS. Od Soroša do svih ostalih, sva novinarska udruženja, evropska, belosvetska, niko se nije oglasio. Zamislite da je N1 blokiran 11 dana — Skočio bi ne ceo svet, nego i Ero sa onoga svijeta. Ovako svi ćute i sve im je normalno - istakao je Vučić tokom razgovora.

- Ima tu ljudi koji veruju srcem, a ne razumeju šta se valja iza brega. Većina zna. Ko je tu uzimao pare, ima ih bezbroj. To vam govori o stanju svesti, o potrebi stokholmskom sindromu, da se dodvoravate onima koji vrše zločin nad vama. To je neverovatno, lakše im je da uvek napadnu Informer, a ne N1. Takvu su politiku gajili, nije ni čudo što je RTS u potpunosti do pre 4 dana učestvovao u obojenoj revoluciji - dodao je.