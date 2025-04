"Ekonomski su nas dosta ugrozili, ali smo pokazali i održali čas demokratije celoj Evropi i svetu. Pokazali kako i na koji način može jedna ozbiljna zemlja da se suoči sa obojenom revolucijom, a da ni jednom pendrek ne podigne. Da li će to morati da se desi? Pretpostavljam da će u nekom trenutku oni ići na dodatnu radikalizaciju, jer vide da im ovo ništa ne prolazi", rekao je Vučić.

On je upitao da li ljudi stvarno misle da je problem policiji da interveniše pred par desetina ili stotina blokadera.

Vučić je objasnio da je država bila spremna da interveniše na moguću studentsku blokadu depoa GSP-a pre nekoliko dana i da su to studenti u blokadi saznali, pa su obustavili planove za blokadu depoa.

Na pitanje da li je moguće da sve prođe bez primene sile, Vučić je odgovorio "da bi to voleo najviše na svetu", ali i da je uveren da će oni koji stoje iza blokada ići na dalju radikalizaciju.

On je za TV Informer rekao i to da mu stižu kritike svakog dana i da on nije ni glup ni slep i da su ljudi ljuti i da traže da se razbiju blokade, ali da mora da vodi računa o više stvari.