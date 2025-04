"Kada svoju zemlju volite i kada nemate nikakav drugi strah osim toga da se ne osramotite i da svoje obraz ne ukaljate, onda vam niko ne može ništa. I to je ono što su i drugi lideri prepoznali. To je ono što zna i moj prijatelj šejk Mohamed Bin Zajed, to je ono što zna i Putin, to je ono što zna predsednik Si. To je ono što da budem sasvim iskren, iako drugačije misli, zna sasvim sigurno i Emanuel Makron. To je nešto što sasvim sigurno znaju i mnogi drugi moji prijatelji i na zapadu i širom sveta, mnoge moje afričke kolege", rekao je on.