Zijad Landžo , inspektor SIPA koji je bio ispred Administrativnog centra u Istočnom Sarajevu prilikom pokušaja privođenja predsednika Republike Srpske Miodraga Dodika u sredu uveče, bio je svojevremeno predmet istrage Tužilaštva BiH, i to za ratni zločin nad Srbima u Konjicu!

Naime, Landžo i još dvojica osumnjičeni su da su u periodu od 1992. do 1995. organizovali ili neposredno učestvovali u ubistvu 48 Srba u selu Bradina kod Konjica. Imali su za cilj, pisalo je tada tužilaštvo, da etnički očiste Konjic i okolna sela od Srba. Iako je 2009. Tužilaštvo BiH pod pritiskom tadašnjeg međunarodnog tužioca Dejvida Švendimena, obustavilo istragu, nakon pritužbi Saveza logoraša Republike Srpske ponovo je, nakon dve godine, otvorena istraga protiv Landža i još nekoliko osoba. No, ni ta istraga nije dobila epilog, a Landžo je, ni manje ni više, završio u - SIPA!

I upravo je on bio među inspektorima koji su pokušali da uhapse Dodika. I nije bio jedini sporan - i Elvir Ademović, čiji je brat pripadnik muslimanske obaveštajne službe, bio je među spornim inspektorima.

"Dolazak njihovih pripadnika u Istočno Sarajevo ima za cilj podgrevanje islamskog radikalizma u bošnjačkom narodu i predstavlja provokaciju koja stimulativno deluje na muslimane u BiH. To je poruka da oni imaju hrabrosti da dođu gde su stotine policajaca RS i to izaziva dodatnu radikalizaciju muslimana i diže njihov islamski radikalizam", zaključio je on.