- Opozicija u Srbiji imala je prema našem istraživanju pre dva meseca najniži rejting do sada, a verujem da je nastavio da pada. Oni su do sada bili skrajnuti upravo od strane studenata, jer su ih oni zamenili kao glavni politički faktor, sada se spajaju, ali to može biti u najmanju ruku rizično. Najbolji mogući rezultat čisto matematički je kad se ide ujedinjeno u jednoj koloni, ali i to je ogroman rizik, jer ako dožive neki veći poraz, cela priča oko protesta i ujedinjenjih opozicije i studenata može da doživi ozbiljan debakl i takav scenario nije nemoguć. Između samih opozicionih partija nema jedinstva, njihovi programi se previše razlikuju u ključnim pitanjima, a vlast formirana od toliko partija neće doneti dobre rezultate, što i oni sami znaju. Drugo, opozicija može da iskoristi ovo da dokaže studentima da se bez njih ipak ne može. Sve se to zanemaruje jer je jedini cilj da ostvare pobedu nad vladajućom koalicijom - kaže Lacmanović.