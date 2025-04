- Nalazim se u Apatinu, u Srbiji i mogu vam reći sledeće — hrvatski mediji stalno šire nekakav narativ o tome kako se Hrvati proteruje iz Srbije i da im se zabranjuje ulaz. Evo, ja koji se smatram Hrvatom , možda ne tako velikim kao neki drugi, ali nazovimo se recimo malim Hrvatom, nemam nikakav problem s ulazkom u Srbiju, granična policija je izrazito kulturna, znači, sve ono što oni pričaju kao da maltretiraju ljude i tako dalje, ja to nisam doživeo i mogu samo reći da ako želite putovati u Srbiju, da se ne morate bojati, ne morate biti u strahu - rekao je na početku videa.

- A što se tiče nekolicine novinara i provokatora, gle, o tom hrvatskom novinarstvu, šta mislimo o tim novinarima, ako bih javno rekao moje mišljenje o njima, verovatno bi me tužili za uvredu časti i ugleda, pa ću se suzdržati od komentara na račun tih novinara i pevačica, pevaljki šta već, koje su takođe deportovali van, ali mogu vam reći da sam ja na Vučićevom mestu, ja bih isto sve te novinare, ne bih pustio u Srbiju, tako da ima tu, po mom sudu, nekakva logika iza toga. I to je to, želim svima sve najbolje i mogu još jednu stvar samo reći, ja sam se i zezao na račun Vučića i sve javno i nikada nisam dobio nikakvu pretnju - naveo je.