Dekan fakulteta u Novom Sadu je pozvao studente na razgovor, ali su oni na vanrednom plenumu odlučili da nastave blokadu, zahtevajući da svi koji nisu studenti napuste prostorije fakulteta

Blokade fakulteta u Srbiji počinju da popuštaju. Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu Patrik Drid ušao je u zgradu fakulteta koju studenti blokiraju od 22. aprila. Uklonio je prepreke, natpise i plakate i zajedno sa zaposlenima ušao u zgradu. Pozvao je studente na razgovor, ali su oni na vanrednom plenumu odlučili da nastave blokadu, zahtevajući da svi koji nisu studenti napuste prostorije fakulteta. Dekan je rekao da većina studenata podržava onlajn nastavu, a da je blokada nelegitimna.

Vest o mogućem nastavku rada stigla je i iz Beograda – sa Fakulteta organizacionih nauka. U medijima je objavljeno da FON planira da od 5. maja 2025. godine organizuje nastavu po hibridnom modelu, koji kombinuje onlajn predavanja i nastavu uživo. Međutim, uprava fakulteta je izdala saopštenje u kojem navodi da FON formalno nikada nije ni prekidao rad, a da će nastava početi kada se za to steknu uslovi.

„Planovi koji su se pojavili u medijima predstavljaju interne simulacije mogućih scenarija za nadoknadu nastave, a ne konačne odluke“, navodi se u saopštenju Dekanskog kolegijuma. Da li ovi signali ukazuju na to da blokade popuštaju i da postoji šansa za spas akademske godine? Ako je najteži korak bilo „probijanje leda“ i početak rada jednog fakulteta, da li će sledećima biti lakše? O ovim temama govorili su gosti emisije "Usijanje" Tatjana Macura, ministarka bez portfelja, Aleksandra Tomić, narodna poslanica i Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost

Na samom početku je Tatjana Macura objasnila da li je ova vest pomak i da li možemo očekivati postepenu deblokadu u narednom periodu.

- Imam utisak kao da sanjam i da se ovo ne dešava u Srbiji, već u nekom imaginarijumu. Sve što se dešava deluje neverovatno – od toga da dekan mora da probija blokadu da bi došao do svog radnog mesta, a studenti odlučuju o tome, do toga da se pitamo da li je akademska godina izgubljena. Javila sam se javno i rekla da je blokada zloupotreba prava na protest. Pravo na protest jeste ustavno garantovano, ali blokada predstavlja zloupotrebu tog prava i vrlo ružno ophođenje prema onima koji ne dele isto mišljenje. Postavlja se pitanje – ko će da snosi odgovornost za eventualno propuštanje cele akademske godine? Jako je teško nadoknaditi propuštenu nastavu. Društveni fakulteti možda i uspeju, ali prirodno-matematički i tehnički vrlo teško. Biće to ozbiljan izazov - kaže Macura.

Tomićeva je, s druge strane, ocenila da ipak postoji tračak nade da se nastava vraća u normalu, iako ostaje pitanje šta će biti sa akademskom godinom ako dođe do deblokade fakulteta.

- Onog trenutka kada je rektor Beogradskog univerziteta prihvatio poziv premijera na razgovor, to je na neki način bilo svetlo u tunelu koje je dalo nadu da ćemo doći do razrešenja ove krize, koja je nastupila zbog neustavnih blokada fakulteta. Povređena je ravnopravnost svih studenata — nikada do sada nismo imali situaciju u studentskim protestima da je nekome bilo zabranjeno da pohađa nastavu. To je sada za nas imaginarijum, a za njih stvaranje paralelne realnosti. Oni misle da su uspeli u životu time što su zablokirali najvažniju instituciju. Mi kao država imamo obavezu da sprovedemo zakone. Iako studenti traže svoja prava, oni koji žele da studiraju moraju biti zaštićeni, i država mora da reaguje - kaže Tomićeva i dodaje:

- Dekani to vrlo dobro znaju i zato sada žele da sprovedu nastavu, bez obzira na to da li je ona onlajn ili ne. Dekani su sa svojim saradnicima zaduženi za to kako će nastava biti organizovana. Kada govorimo o odluci rektora – ona zapravo ne postoji. Ne postoji zvanična odluka o štrajku, postoji samo pismo, koje je nevalidno, ali su preko njega komunicirali sa državom. To je bio prvi pokazatelj da na fakultetu postoje problemi, odnosno, da postoji ta "ljuta manjina". Podsetiću vas kako je protest počeo: prvo je bio politički skup ispred Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, potom su usledile one nemile scene sa opozicionom političarkom, kada su razvlačili policajce, štitove i ostalo. To je bilo 22. novembra, a nakon toga Mila Pajić i njena ekipa započinju proteste, gde su tražili da se uključe u javnu debatu o nadstrešnici.

Sa druge strane, Srđan Barac je objasnio da li su ovi signali deblokiranja fakulteta pozitivni, te zaključio da je ova odluka nastavak borbe.

- Profesori su uspeli da izdejstvuju veće plate, budžete. To ne smemo da zaboravimo, rektori i dekani se kriju iza studenata. Ja razumem da oni žele promene – svi žele, i opozicija i vlast. Desila se situacija da imamo ljude koji žele da blokiraju napredak Republike Srbije. Verujem da dobar deo njih misli da žrtvuje samo školsku godinu, ali nije samo to. Mi imamo drastičan pad stranih investicija, ali nemamo sada nove potencijalne investicije - tu se kriju pravi problemi, upašćemo u ekonomsku zamku. Gubimo šansu i pitanje je kako će se to rešiti. Ne može nam ekonomija rasti bez društva.

