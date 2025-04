Vest o mogućem nastavku rada stigla je i iz Beograda – sa Fakulteta organizacionih nauka. U medijima je objavljeno da FON planira da od 5. maja 2025. godine organizuje nastavu po hibridnom modelu, koji kombinuje onlajn predavanja i nastavu uživo. Međutim, uprava fakulteta je izdala saopštenje u kojem navodi da FON formalno nikada nije ni prekidao rad, a da će nastava početi kada se za to steknu uslovi.

- Neki roditelji ne žele da njihova deca izgube godinu. Imali smo primer Devete beogradske gimnazije, koja je bila blokirana – roditelji su tada svoju decu prebacivali u privatne gimnazije, kako bi završila školsku godinu. Rešenje se uvek nađe, ali nemojmo testirati takva rešenja. To je vrlo loše. Nastavnici su i sami govorili da im je autoritet narušen zbog mešanja roditelja. Ovim načinom, gde se ruši odnos između učenika i nastavnika, dobili smo novu realnost. U nekim većim školama, nastavnici su dogovorili nastavak nastave, ali su plenumi učenika odlučili da se blokada nastavi. MUP i Ministarstvo prosvete moraju da reaguju - kaže Tomićeva i dodaje:

- Kada su u pitanju fakulteti, to je drugačija priča. Tu je odnos profesor–student, a roditelji stoje po strani. Srednje škole će, pre ili kasnije, morati da završe svoju godinu. Pitanje je samo da li će roditelji rizikovati da im deca izgube godinu. Roditelji su odgovorni prema maloletnoj deci, ali iza svega ovoga stoji politika. Danas smo videli da je FTN doneo odluku da traži prevremene izbore, uz konkretne političke zahteve prema državi. Studenti će na tim izborima biti iskorišćeni, postaće samo kontrolori. Politički aktivni profesori i roditelji su ili organizovali blokade ili ih podržavali, nadajući se nekoj boljoj Srbiji. Ipak, mnogi su iz cele situacije izvukli ličnu korist. Sada ćemo imati političke stranke koje će se u kampanji pozivati na podršku profesora i nastavnika.

- To možete posmatrati iz dva ugla. Prvi je da je Vlada Miloša Vučevića pokrenula izmene zakona o visokom obrazovanju. Drugi je činjenica da su mnogi bili zadovoljni idejom da Vučević ne dobije šansu da vodi Vladu. Ali sada dolazimo do tačke kada će neko morati da snosi odgovornost - kaže Banac i dodaje:

- Neki pojedinci sada shvataju da njihovo delovanje može imati posledice. U društvu je stvorena nejednakost. Zamislite tu tragediju – dete koje se sprema za prijemni ispit za srednju školu. To je vrlo važan trenutak u životu. Jedan deo dece ima mogućnost da se priprema uz privatne časove jer roditelji mogu to da plate, dok drugi to ne mogu i ostaju uskraćeni za jednake šanse. Mislim da je jasno da se plenumi održavaju uz podršku, svi piju istu vodu, ista pića.