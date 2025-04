- Ima elemenata koji ukazuju da je profesor Vuletić u pravu. Mnogo je učinjeno da blokade budu poistovećene sa protestima devedesetih godina, koji su bili za demokratiju. Međutim, sada vidimo da studenti iz Niša pišu patrijarhu, obraćajući mu se sa "Patrijarš", i insinuirajući da li se on brine o siromašnima. Jasno je da Univerzitet danas ne funkcioniše onako kako ga opisuje rektorski kolegijum. Naša administracija radi i hvala im na tome. Naše Nastavno-naučno veće je jedini pravi plenum u Srbiji – dali smo ljudima koji vode fakultet ovlašćenje da rukovode, a mi smo tu da pomognemo - kaže Antić.

- To je pitanje za milion dolara. Čini mi se da ono što se dešava nije jednoznačan fenomen. Utkani su različiti elementi: autentični zahtevi za promenama, mladalačka energija, strani faktori koji žele da preoblikuju svet, pa i naše slabosti. Dozvolili smo algoritmima i Soroševim obrazovnim programima da utiču na svet, bežali smo od odgovornosti, a studente, decu, gledali kao snagu koja treba da uradi ono što njihovi roditelji nisu - kaže Mitrovićeva i dodaje:

- Očigledno je da je Univerzitet upotrebljen kao alatka u političkoj borbi u Srbiji, i to je nedopustivo. Naš zadatak je bio da zaštitimo studente. Odgovornost snose i institucije države i mi sami, koji smo dopustili nasilničko ponašanje. Kako sada da vratimo decu u škole i obnovimo identitet zajednice?

- Naša deca su gajena do tridesete, četrdesete godine i odgajili smo generacije koje same sebe obožavaju. Kada je Čeda učestvovao u akcijama devedesetih, Milošević je napravio grešku – zanemario je Univerzitet, a on je postao deo subkulture. Taj narcistički stav i danas dominira. Nedostaje nam samokritičnost, i kod nastavnika koji su poverovali da je njihova uloga da dižu revolucije. A zapravo, većina su obični liberali.