„Ova pomoć u našem slučaju baš puno znači. Otac je poslednjih osam i po godina gledao u kući nepokretnu majku. Dolazio sam i ja iz Niša do Jagodine da mu pomažem. Međutim, sada sam angažovao ženu koja spava u kući, presvlači majku, radi poslove koje je radio otac, a sve to iziskuje mnogo novca. Tu su i troškovi za ono što njemu šaljem za njegove potrebe u zatvoru. Sve je to veliki teret za porodice, tako da nam je ova pomoć od veoma velikog značaja. Hteo bih da zahvalim Vladi Srbije i predsedniku države što brinu o nama. Bez njihove pomoći jako bismo se teško nosili sa ovom situacijom“, navodi Miroslav Ristić za Kosovo onlajn.