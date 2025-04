- Nasilnici, izazivači haosa, rušenja državnih institucija i koscenaristi obojene revolucije poput Miroslava Aleksića sad traže „civilizovani završetak“. Kako jadno i licemerno! Još kao rešenje “nudi” vanredne izbore. Čovek koji je do juče, ne samo gurao priču o takozvanoj prelaznoj vladi, već je napravio kompletan spisak ministara, podelio resore i kabinete među svojom bratijom iz opozicije. Svaki pomen izlaska na izbore je rezignirano odbijao. Sad kad mu nije prošla ni obojena revolucija, ni prelazna vlada, ni nasilje i haos koji je pravio u Parlamentu, ni sakrivanje iza studentskog indeksa, koji je inače za njega misaona imenica jer je jedva srednju školu završio, sad kad je svugde pukao - on bi na izbore, pod kakvim god uslovima. Zna li on uopšte šta hoće? Naravno da ne zna.