- Prvo su rekli da će revolucijom preuzeti vlast, a onda je držao konferenciju u Narodnoj skupštini gde je licitirao sa ministrima u Đilasovoj prelaznoj vladi. Kada je video da nema prelazne vlade, juče je izašao sa novim stavom, sada traži vanredne izbore . Imate još jedan momenat, studenti su došli do zaključka da insistiraju na izborima, ali da samo njihova studentsko- profesorska lista može da učestvuje na izborima. Čuo sam još luđu ideju da niko ne može da učestvuje osim dok plenumaši kažu da li mogu da učestvuju - rekao je Vučević i dodao da su Aleksić i Đilas u problemu, jer su studenti rekli da oni ne mogu da učestvuju.

- To je valjda demokratija, da vas neko izbaci. Nemamo nameru da podučavamo druge. Oni su mislili da su studenti njihova pešadija, a ispostaviće se drugačije.

- Nadam se da su predstavnici univerziteta i rektor iskreni u tim razgovorima, jer znam da je predsednik vlade Macut iskren da se dođe do rešenja. Da li je to moguće ili ne, vreme će pokazati i ne treba ga obeshrabrivati u tome. Nova vlada je relaksirana nekih momenata iz prošlosti. Neka mu to bude prednost. Nadam se će taj razgvoor biti dobar i na koristcelog društva i da će rektorski kolegijum shvatiti da će upropastiti na hiljade studenata, godinu ili dve. Video sam da je predsednik vlade spreman da se nađe i na Medicinskom fakultetu- ocenio je Vučević.