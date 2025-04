BEOGRAD - "Ljudi gledaju ove studente i misle da je moguće da studenti sa srednjom školom ovo organizuju, to je prosto nemoguće", kristalno je jasan Vladimir Trifunović, poznati komunikolog i marketing stručnjak.

- Ja vidim njihove mape, njihove objave, dizajn, koordinisanost na preko 100 Instagram profila, gde mogu da se kreću, kako se kreću. Znači, to radi neko jako ozbiljan.

- Ko misli da to može da nauči u osnovnoj i srednjoj školi da će to da organizuje protiv države, svaka mu čast. Ja mu dopuštam da slobodno veruje u to. Ja nemam toliko vere - naveo je Trifunović koji je i voditelj.