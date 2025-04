"Nekima se ne dopada aktuelno većinsko mišljenje i stavovi građana Srbije. Oni bi da se to menja i prepoznali su koji bi to put i način bio, a to je uticaj i pritisak na Savet REM-a, uticaj i pritisak na rad RTS-a kao javnog servisa i na RTV kao drugog javnog servisa u Srbiji ne bi li se onda na taj način sprovodili neki procesi, neke promene", rekao je Garić.

Prema njegovim rečima, zastrašujuće izgleda to kakav se teror sprovodi nad zaposlenima RTS-a koji se sprečavaju da rade, kao i to što su zgrade te medijske javne kuće dovedene u opasnost.

"Moramo da poštujemo procedure i da na demokratski način sprovodimo sve ono što treba da se sprovede, pa ako treba da se preispita procedura za izbor Saveta REM-a hajmo da vidimo to. Ali za to postoje ljudi koji su nadležni za to, ne mogu to da rade studenti sa agendom koje im je gurnuta sa strane", rekao je Garić.