- I samim blokadama fakulteta i ulica prekršeni su i zakoni i Ustav Srbije, a vidimo da je ovo za blokadere sada pitanje: biti ili ne biti. Što je manja tenzija i broj studenta blokadera, to više raste pritisak i zato se sada poziva na huliganstvo i beskonačno remećenje života građana, koji očigledno ni za 1. maj, zbog blokada, neće moći da provedu mirne porodične dane. Meni sve liči na to da oni sada pokušavaju da ispred Vlade stvore kritičnu masu da izvedu neku vrstu državnog udara. Državna televizija je blokirana, ne bi me iznenadilo da sada žele da upadnu u Vladu i Skupštinu Srbije, a zatim da na RTS-u objave da je vlast pala, te slike smo već gledali 5. oktobra - kaže prof Petričković i dodaje: