Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas obišao radove na izgradnji auto-puta E-763 ''Miloš Veliki'', na deonici Preljina - Požega, a tom prilikom najavio je i posetu Rusiji.

Nakon obilaska, obratio se novinarima i između ostalog komentarisao je blokade te naveo da su one čisto siledžijstvo i nasilje.

Govoreći o tome da su studenti u blokadi najavili dalju radikalizaciju protesta, rekao je da "onog trenutka kada više ne budemo mogli da tolerišemo siledžijstvo i naslje, biće kraj".

- Prvo, znate, blokade su nasilje. Svaka blokada je čisto nasilje, čisto siledžijstvo. Ne možete vi da branite nekome da radi svoj posao. Ali ste vi umislili da možete. I važno je da ljudi vide da je to siledžijstvo i ljudi to iz dana u dan sve više osuđuju i protiv su toga. U nekom trenutku će država izabrati moment kada će na nasilje da odgovori. Sve dok možemo da tolerišemo siledžijstvo i nasilje, dobro je da ih pustimo da se to pokazuje, dobro je da to ljudi vide. Onog trenutka kada više ne budemo mogli da tolerišemo, biće kraj - rekao je Vučić.

Od humanitarnog aspekta došli smo do fotelja

Rekao je i da studenti planiraju da osnuju "novi G17 plus".

- Dakle, od svih priča o pijetetu, o humanitarnom i humanom aspektu, došli smo samo do fotelje. I dobro je da to ljudi danas potpuno jasno vide. Ja mislim da je ova analiza mnogo važnija od svega drugog. Mi smo imali izbore pre manje od godinu dana. Nudili smo im sve, ni za šta nisu bili zainteresovani. Oteli su nam šest meseci, de fakto, u ekonomiji godinu, godinu i po dana naših života. Uništili su nam zemlju za tih šest meseci. Spustili su nam stopu rasta sa 4, 2 odsto na 3,5 odsto projekcije. Smanjili mogućnost povećanja plata i penzija za najmanje 20 odsto odnosno ono što će biti povećano. Da ne mislite da će biti smanjivanje plata, ne, biće povećano. Ali, ako smo mogli da povećamo 10 odsto, sad ćemo zbog ludila koje su nam napravili u zemlji moći da povećamo za 8 odsto. Ako smo mogli za 11 odsto, moći ćemo za nekih 9 odsto - rekao je Vučić.

- I imam, naravno, posetu u Moskvi, tako da su to ključni sastanci sa svim ključnim, najvažnijim ljudima u svetu. Razgovaraćemo, borićemo se i to je to - kazao je Vučić. Promocija Pokreta u Nišu Najavi je promociju Pokreta za državu Srbiju i da će prvi grad u okviru te turneje biti Niš, u koji su mu, kako je rekao, zabranili da ide. - I u koji su mi rekli da će, ne samo da zabrane moj dolazak, već će i da nas šikaniraju, maltretiraju, da nas proteraju, da nas naplaše i onda nas nogom u zadnjicu izbace i tako dalje. Tako da, jedva čekam i radujem se tome. Javiću još da li će biti 10. ili 17, dakle, u zavisnosti od moje posete Ruskoj Federaciji - kazao je Vučić