Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je sastanak s Donaldom Trampom Juniorom kao dobar i dodao da su razgovarali o svim pitanjima, "od toga kakvi se medijski pritisci vrše na globalnom nivou do svega drugog".

- Mnogo toga, čini mi se, da sam naučio kako to funkcioniše u američkoj administraciji danas, što je sasvim drugačije u odnosu na to kako je to bilo ranije. Pre svega govorimo o Beloj kući i o ovom najmoćnijem delu, tako da želim da obavim što je moguće više i neformalnih sastanaka, da što više saznam i da probamo da završimo posao za Srbiju kao što smo završili za ove sankcije za prolongiranje, da uspemo da sa našim partnerima iz Amerike završimo i neke druge važne stvari. I Kinezi će valjda u međuvremenu da se dogovore s Amerikancima - rekao je Vučić.