Studenti su, za izbore u Kosjeriću i Zaječaru pozvali na jedinstvenu listu. Opozicija se i dalje drži zahteva o prelaznoj vladi, koja bi, kako oni smatraju, pripremila fer izbore.

Slušaj vest

Posle višemesečnih blokada i protesta, pojavila se ideja o izborima. Studenti su, za izbore u Kosjeriću i Zaječaru pozvali na jedinstvenu listu. Opozicija se i dalje drži zahteva o prelaznoj vladi, koja bi, kako oni smatraju, pripremila fer izbore. Analitičari smatraju da se opozicija krije iza studenata i da pokušava da se umeša u uticaj koji su studenti imali na politički život Srbije.

1/12 Vidi galeriju Protest u Beogradu, studenti blokaderi Foto: Kurir

Zoronjić je diskutovao da li iz krize može da se izađe putem vanrednih parlamentarnih izbora:

- Svakako je to sada realnije nego pre nedelju ili dve, kada je samo jedna strana predlagala to, odnosno imali smo to kao predlog od vlasti i različiti drugi činioci iz izvršne i drugih grana vlasti. Sada prvi put imamo predlog prelazne vlade, što je ustvari korak ka izborima, to je zahtev za izbore od strane opozicije, a studenti koji su glavni činilac u odnosnu na opoziciju su se prvi put oglasili i kažu da su izbori rešenje i da je to izlazak iz krize. Ako je i vlast za izbore, a sada i deo studenata, onda možemo da kažemo da smo na korak od izbora.

Gajović se nadovezao na temu i rekao da studenti nisu relevantni za ovakvu vrstu odluke:

- To što plenum ili studenti predlažu parlamentarne izbore ništa ne znači zato što oni nisu faktor koji može to da inicira. Dakle, to mogu političke stranke i to u Skupštini Republike Srbije, a koliko ja znam studenti su daleko od republičke skupštine, odnosno od ulaska u poslaničke klupe, već su samo ispred skupštine ili malo niže u Takovskoj. Dakle, nije to samo da se ide na izbore, do toga da bi došlo mora mnogo toga da se uradi, a prvenstveno pitanje REM-a. Izbori bez regulatora ne mogu da se održe i REM je taj koji prati koliko je koja stranka zastupljena u elektronskim medijima jer bi svi trebalo po zakonu da budu ravnomerno prikazani. Savet REM-a je pitanje svih pitanja i prioritet, a pre toga ništa ne može da se uradi jer je sve povezano. Izbori su na dugačkom štapu, ali nisu nemogući.

"PRVI PUT IMAMO OVAJ PREDLOG, NA KORAK SMO OD IZBORA" Izvor: Kurir televizija

Petričković se osvrnuo na opoziciju i da li može da računa na podršku studenata:

- Ovde je prisutna jedna tajnovita kombinatorika, a od početka je to krenulo na fakultetima i sa energijom mladih studenata, a bez sinhronizovanih dejstava s različitih centara moći ne bi došlo do ovakve dugotrajnosti, konstantnosti i radikalizacije u bilo kom obliku. Imali smo više opcija i mogućnosti, sećate se na početku kada su se studenti ograđivali od te tzv. političke artikulacije. Lično sam ubeđen da u ovom času neće biti prihvaćeni novi izbori, a potencijalno će to biti vrsta izlaska iz situacije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BLOKADERI UPALI U KC NIŠ: