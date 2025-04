- Za samo rešenje je potrebno da se stupi u dijalog, odnosno o onome što se priča mesecima unazad. Za svaku krizu, a pogotovo društvenu, izlazak je isključivo u dijalogu. Nema rešenja koje će se stvoriti magičnim štapićem jer imamo suprostavljena mišljenja kada su u pitanju inicijalni zahtevi, za koje vlast tvrdi da su svi ispunjeni, a studenti kažu da nije ispunjen ni jedan. U međuvremenu su se pojavile i dodatne komplikacije od zvučnog topa, pa je bilo saslušanje rektora, a sada ima dijalog sa rektorom. Doduše, to nije rešenje jer nije rektor taj kojeg su studenti ovlastili da govori u njihovo ime. Tako da, šta god da bude rezultat tog dijaloga, studenti još uvek nisu nikoga delegirali ko bi mogao u njihovo ime da priča. To je problem. Bez toga nema rešenja. Potreban je dijalog sa činiocima koji nisu spremni za razgovor. Samim tim, loptica je kod studenata koji blokiraju fakultete i oni moraju, ako žele da izađu iz ovoga, da ponude model za razgovor.

- Moramo biti svesni da je opozicija u ovom trenutku ništa drugo od surfera. Oni surfuju na talasu nezadovoljstva određenog dela građana i samih studenata. Što se dijaloga tiče, on jeste jedan od izlaska, ali mislim da država mora stati na put finansiranju nemira. Ako pogledate, a svaki dan prolazim pored RTS-a, svi navodni studenti imaju motorole, zelene prsluke, hranu, vodu, pištaljke... Da li znate koliko to košta? Neko to sigurno finansira jer mu ide u prilog nemir u Srbiji koja je politički nezavisna. Moramo se podsetiti da je još u decembru naš predsednik predlagao referendum, pa čak i izbore, ali je opozicija to odbila kao najgoru soluciju jer ih je interesovala samo prelazna vlada. Tako se ne može pregovarati.