- Ispred njega je hodao Brajan Brković koji je sa Dinkom Gruhonjićem sve ovo i predvodio. Snimao ga telefonom dok mu je curila krv iz nosa, a oni ga jurili, gađali, vređali, polivali vodom. Je l to ta lepša Srbija? Pravedna? Je l to ta demokratija koju nam obećavaju? Je l to to svetlo na kraju tunela? Ovakav linč se desio i na ulicama Novog Sada pre nekoliko nedelja. Sada smo došli do toga da ste napali profesora i zamalo ga ubili. Taj neko zbog studenata blokadera neće moći ili ne onako brzo kako bi to bilo moguće dobiti pomoć. Da li ste zadovoljni? Pošto se na to svelo, na ovo fašističko divljanje.