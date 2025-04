"Sad je odjednom sve hitno s izborima kod nekih grupacija. Dakle, to je jedna potpuna papazjanija. Nema nikoga ko to jasno artikuliše. Zavladala je jedna kakofonija u kojoj se ništa ne može razumeti i koja ostavlja sve nas i aktere i posmatrače zbunjenim. Meni to sve deluje kao probni balon. Od početka je bilo jasno da u svemu tome postoji značajan upliv politike, ali različitih politika. Plenumi i studenti blokaderi jedino su saglasni da treba da se sve blokira, a na ostale stvari imaju različite poglede. Neka studenti i nastavnici koji blokiraju organizuju svoje političke grupe, stranke, pokrete i šta god hoće, ali treba da omoguće nastavak nastave. Neka se oni mimo fakulteta bave politikom, ali izgleda da to sad nije ideja. Blokaderi i opozicija su propustili dve političke šanse - savetodavni referendum i vanredne izbore kada je pala vlada. Niko nije hteo ni jedan od ovih predloga, a sad se odjednom hoće izbori", podseća Vuletić.