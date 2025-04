On je dodao da za taj projekat treba da se pronađe novac, jer su, kako je istakao, blokade koje traju već šest meseci uništile ekonomiju i privredu, smanjivale investicije i spustile stopu rasta.

Vučić je rekao da se ne može braniti nekom da radi svoj posao i da ljudi vide da je to siledžijstvo i da iz dana u dan sve više to osuđuju i protive se tome.

- U nekom trenutku će država izabrati momenat kada će na nasilje da odgovori. Sve dok možemo da tolerišemo siledžijstvo i nasilje, dobro je da ih pustimo da se to pokazuje, dobro je da to ljudi vide. Onog sekunda kada više ne budemo mogli da tolerišemo siledžistvo i nasilje, biće kraj - rekao je Vučić komentarišući to što su studenti u blokadi najavili radikalizaciju protesta.