On dodaje da je u pitanju niz krivičnih dela i napada, a da je jasno da policija ne radi svoj posao kako bi ih zaustavila.

- Neko je odlučio da je bolje da policija ne izvršava svoje zakonske obaveze, već da se radi nešto drugo iz motiva koji su nepoznati. Možda nekome odgovara da se takva slika stvori. Nije nepoznato ko su Dinko Gruhonjić i Brajan Brković, to su nasilnici, to nije ništa novo - dodaje Šešelj.

Šešelj kaže da je policija imala priliku da sve to spreči, ali to nije učinila, pa kaže da veruje da pojedini mediji stvaraju sliku da je policija represivna i koristi prekomernu silu, pa čak koriste i reči "nasilje nad decom".

On navodi da ne vidi kako nešto tako može da se smatra nenasilnim, mirnim vidom protesta, pa kaže da je zadatak policije bio da omoguće dekanu i bilo kojem drugom da priđu fakultetu.

- Dekan ima sva prava da pozove policiju. Ovde je postojao pokušaj da se to njegovo postupanje u skladu sa svojim pravima predstavi kao nasilje i represija nad nekim mirnim ljudima koji su se tu zatekli. Posle toga smo videli linč kroz koji je taj čovek prošao kada se policija pomerila - kaže Šešelj.

On je oštro osudio bušenje guma na sanitetu koji je trebao da preveze dekana do bolnice, a kaže i da ljudi na ovim protestima jedino imaju hrabrost za ovakvo ponašanje kada su "u rulji".

- Oni smatraju da mogu da vrše nasilje a da neće dobiti odgovor. Ni to nije novo. To nisu samo studenti fakulteta. Većina tih ljudi da sretne gospodina Drida na ulici, pogli bi glavu i prešli na drugu stranu ulice - dodaje Šešelj.

- Na monstruozan način je napadnut jedan dekan fakulteta. Prvo je vređan, ponižavan, najodvratnije psovan. Rulji to nije bilo dovoljno. Gurnuli su ga, gazili, šutirali... Kada je čovek uspeo da ustane i da se spase, ode do Hitne pomoći, onda su ga tu još brutalnije napali, izbušili gume, napali lekare - kaže Spasić.

- Oni žele da legalizuju nasilje, oni šalju opasne poruke. To nasilje su predvodili srbomrzci. Kada je rulja pokušala da linčuje i ubije dekana, jedan od njih je snimao to. To rade sadisti. Brutalno je napadnuta policija, nisu oni sprovodili nasilje - kaže Spasić.