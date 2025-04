Dekan novosadskog DIF-a Patrik Drid, za Kurir televiziju govorio je o detaljima jučerašnjeg koji je pretrpeo od strane blokadera.

Dekan novosadskog Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid brutalno je napadnut ispred zgrade tog fakulteta i to od strane studenata blokadera. On je juče ujutru pokušao da uđe u zgradu fakulteta, ali je u tome sprečen. Nakon što je pozvao policiju, došlo je do sukoba sa demonstrantima, koji su ga polivali vodom, gađali jajima i na kraju i fizički napali. Nisu dozvolili čak ni ekipi Hitne pomoći da dođe do njega, pa su izbušili gume na njihovim vozilima.

Patrik Drid gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija", gde je govorio o jučerašnjem incidentu.

- Osećam se fizički bolje, ali psihički ne. Razočaran sam ovim što se događa jer je postojala samo dobra namera. U petak kada sam stigao sa službenog puta, na vratima me je sačekao natpis "Zabranjen ulazak Patriku Dridu". Ja sam pocepao papir, bez sile. Samo na ulaznim vratima sam to poskidao i otišao u svoju kancelariju kako bih nastavio sa radom. Nakon nekog vremena, na fakultet je ušla grupa nepoznatih ljudi, ne studenata. Pozvao sam policiju koja se pojavila u civilu. Svi su pobegli, a ja sam nastavio normalan rad do pola 6 - započeo je Drid i nastavio:

- Zaključao sam vrata i studenti su ostali ispred. Molili su me da pregovaraju, ja sam ih puštao po četvoro. Ja imam 501 studenta koji želi da uči, oni ne smeju da dođu na fakultet jer zamislite kako bi prošli. Kasnije sam pustio i ostale studente da uđu, napavili su sastanak koji zovu plenum, ja to ne priznajem, za mene plenum ne postoji. Najviše su imali 220 ljudi na plenumu u poslednjih 5 meseci u okviru mog fakulteta.

Zamolio je blokadere da na plenumu bude barem 300 ljudi kako bi on mogao prihvati njihove odluke, što nisu učinili:

- Kada smo doneli odluku da će se semestar nastaviti, odlučili su se za korak i došli ispred fakulteta kako bi ga blokirali. Sa grupom profesora došao sam na radno mesto, ali nam nisu dozvolili da priđemo fakultetu. Međutim, to nisu naši studenti, to su nepoznati ljudi. Demonstarnti su mi prilazili, uglavnom starije žene preko 60 godina. Ova grupa je organizovana, namerno njih stavlja u prve redove kako policija ne bi mogla da primenjuje silu. Policija me je disllocirala u auto, pitali su me da li posotji alterantivni ulaz. Zamolili su me da idem sa njima, međutim, nisu mogli da otvore vrata jer su bila vezana sajlama. Hodnik je bio u preprekama. U tom momentu pojavila se ogromna grupa ljudi koja je počela da primenjuje silu, mene su prvog napali.

Drid je nastavio da govori o detaljima samog napada:

- Bacili su me na tlo, iščašili levo koleno i udarali sa svih strana. Pojavilo se dvoje normalnih ljudi koji su im govorili da prestanu, jedan od njih bio je i student, ovim putem mu se zahvaljujem. Ja sam seo i uspeo da vratim koleno na svoje mesto, a taj student i jedan stariji čovek su me sproveli do vozila saniteta.

O ozbiljnosti povreda koje je zadobio rekao je sledeće:

- Postoji sumnja da mi je pokidan prednji ukršteni ligament na levoj nozi. Moraću da uradim magnetnu rezonancu, a ovo ostalo nisu teže povrede. Najveći teror počeo je onog momenta kada sam ušao u sanitet, lupali su, pljuvali, prksali, na kraju su izbušili gume da sanitet uopšte ne može da krene. Oteli su i ključeve vozaču. Dalji napadi su bili od raznoraznih aktivista, ja ni jednog studenta nisam prepozano među njima. Policija me je provukla kroz kordon, tu sam dobio najviše udaraca, zato što su preko njih skakali i udarali me. Peške su me odneli do stanice policije koja je na nekih 500 metara od fakulteta. Opozicini aktivisti su me pratili, snimali su me, dovikivali su mi da treba da umrem, šteta što nisam umro, vrlo agresivno. Nisam video ni jednog studenta, nisam poslao policiju na njih, već da skloni one koji su se okupili, aktiviste i opozicione lidere. To su bili Dinko Gruhonjić, Marinika Tepić i ostali. Straha je bilo, ali u normalnoj količini.

Pohvalio je delovanje policije i istakao da su, pre nego što su krenuli u razbijanje blokade, oni bili ti koji su prvi napadnuti:

- Policija se ponašala profesionalno, molili su da nas puste na svoje radno mesto, ništa drugo osim toga nismo tražili. Kada se pojavila žandarmerija i policija u opremi, onda je opoziciona grupa njih napala, te su oni uzvratili - zaključio je Drid o napadu.

Drid je rekao da će drugi semestar biti organizovan onlajn:

- Moći će da se slušaju kompletna predavanja sa glasom, u bilo koje vreme u vidu prezentacija. Od nastave ne odustajemo, očekujemo od države da omoguće studentima koji žele da uče da se osećaju bezbedno. Provokacije su prisutne i zamislite šta se tek tim studentima dešava.

