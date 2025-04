- Dalji napadi su bili od raznoraznih aktivista, ja nijednog studenta nisam prepozano među njima. Policija me je provukla kroz kordon, tu sam dobio najviše udaraca, zato što su preko njih skakali i udarali me. Peške su me odneli do stanice policije koja je na nekih 500 metara od fakulteta. Opozicini aktivisti su me pratili, snimali su me, dovikivali su mi da treba da umrem, šteta što nisam umro, vrlo agresivno. Nisam video ni jednog studenta, nisam poslao policiju na njih, već da skloni one koji su se okupili, aktiviste i opozicione lidere. To su bili Dinko Gruhonjić, Marinika Tepić i ostali. Straha je bilo, ali u normalnoj količini.