"I kada dva inspektora, zato što ove ljude koje vidimo da njemu pomažu, nisu to blokaderi, to su inspektori, policajci u civilu, koji ga uzimaju pod ruku zato što on šepa, pošto mu je bilo dislocirano koleno od udarca, a Brajan Brković i ostali ga snimaju iz blizine, čoveka dok šepa, kojem cur krv iz nosa i koji pokušava da dođe do nekog zaklona ili do neke zdravstvene stanice", rekla je Brnabić uz ocenu da policija nije reagovala oštrije pošto, kako je rekla, nije uspela da spreči linč dekana.