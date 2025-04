- Najzad je policija reagovala. Prekomerna sila? To je potpuna besmislica. Šta te dve žene traže pred fakultetom čiji nisu ni studenti? Policija je morala da reaguje i mnogo ranije.

- Ja svaki dan prolazim pored RTS-a. To nisu studenti, možda desetak, petnaest njih. I oni sada viču "pobeda, pobeda" zbog raspisivanja javnog poziva za izbor članova REM-a. To nije njihova pobeda, to je obaveza države.