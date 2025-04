Marko Đurić, ministar spoljnih poslova izjavio je posle razgovora sa Beate Majnl Rajzinger, šeficom austrijske diplomatije, da "Srbija ima ambiciju da do 2026. godine ispuni uslove za članstvo u Evropskoj uniji".

"To potvrđuje interesovanje Austrije za saradnjom sa regionom i Srbijom, to pokazuje želju Austrije da u narednom periodu još dublje radimo na evropskoj agendi", ukazao je Đurić dodajući da Srbija ima želju da ispuni sve uslove za članstvo u EU.

"Veoma volim da dolazim ovde. Sviđa mi se grad, sviđaju mi se ljudi, i uspela sam, po drugi put, da odem na jutarnje trčanje ovde u Beogradu, što toplo preporučujem svima. Predivno je uživati u gradu na taj način. Bilo mi je važno da relativno brzo dođem u Srbiju, jer je za Austriju partnerstvo sa Srbijom izuzetno važno. Pomenuta je i srpska dijaspora u Beču, veoma živopisna dijaspora – ekonomski, kulturno, u pogledu gradskog života, pa čak i noćnog života, što je u Beču veoma važno. To veoma cenimo i zahvaljujem na dobrim odnosima i razmeni. Beč je, kao što je poznato, zapravo treći najveći srpski grad. To znači da su Srpkinje i Srbi veoma važan i živ deo našeg prelepog grada, i nadam se da je većina njih bila aktivna na izborima u nedelju. U nedelju smo u Beču imali pravo slavlje demokratije, naše izbore“, kazala je austrijska ministarka.

"Više od 800 austrijskih kompanija posluje u Srbiji. Sinoć sam imala priliku da se sretnem sa nekim predstavnicima ovih kompanija na večeri, i zaista postoji veliko međusobno poštovanje i stvaranje vrednosti, ako smem tako da kažem. Preko 24.000 radnih mesta obezbeđuju austrijske kompanije. Radujem se ovom doprinosu, ali sam i ponosna što se to ceni. Radi se o mnogim oblastima koje imaju veze sa poverenjem, poput bankarskog sektora ili sektora osiguranja – dakle, ekonomskim oblastima koje u svojoj srži nose poverenje i saradnju. Mislim da je to veoma lep prikaz. Sigurna sam da postoji još veliki potencijal, i moja želja je da se to dalje razvija i iskoristi", naglasila je šefica austrijske diplomatije.