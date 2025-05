"Trčim svaki drugi dan, to mi je svojevrstan odmor, lek za telo i dušu. Imam kvotu od 100 km mesečno koja me drži motivisanim. Dok trčim najčešće slušam audio knjige, a u poslednje vreme ponekad džogiram i sa prijateljima.Trudim se da sačuvam što je moguće više energije za svoje tri ćerke, koji su smisao mog života. Svaka od njih je toliko posebna i na svoj način različita od ostale dve... Uvek kada sam u Beogradu poželim im dobro jutro pred polazak u školu i trudim se da budem tu da im obavezno poželim laku noć i poljubim pred spavanje, to je ono što obavezno ne propuštam. Naravno, trudim se da što više razgovaram sa njima, a najstarija koja ima devet godina me je pre neki dan pitala: zašto je predsednik Tramp uveo tarife? Pokušao sam nekako da to objasnim", kroz smeh priča Đurić, koji se zatim naglo uozbiljava: