Za sada radovi teku dobrom dinamikom, podizanje betonske konstrukcije treba da bude završeno ove godine, dok bi moderno zdanje trebalo da primi prve pacijente 2027. godine

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je večeras radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2.

Predsednik je na početku pohvalio napredak radova.

- Velika je stvar za naše zdravstvo, naše lekare, i našu decu koja će ovde biti lečena. Imaćemo sve kapacitete za negu i lečenje dece - rekao je na početku.

S njim je u obilasku i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

- Ogroman novac, zadovoljan sam napretkom! Velika stvar za celu Srbiju, decu u regionu, svi lekari će da obavljaju svoj posao, neće biti onih koji bi da dele decu, baš sam ponosan na Srbiju! Verujem i svako od vas, u krajnjoj liniji - dodao je.

Istakao je da izgleda kao svemirski brod i da je sve niklo kao pečurka!

- Hvala Evropskoj uniji za ovako veliki projekat, hvala našim građanima koiji izdvajaju mnogo novca za unapređenje zdravstvenog sistema. Ovo je ključno i za bolji životni standard. Ono što je najvažnije jeste briga o ljudima — ovo je prilika da pokažemo da brinemo o deci i našoj budućnosti i ubrzanom izgradnjom to postižemo! Što pre naša deca dobiju najbolju moguću opremu, pokazaćemo da umemo da brinemo o našim ljudima, i nadamo se da ćemo to pokazati do 2035., a ne samo do 2027. godine - naveo je.

O sastanku sa Martom Kos

Predsednik je potom istakao da je u toku večeri imao sastanak sa Martom Kos, i da su imali prijateljski razgovor.

- Imali smo otvorenu razmenu, govorili o svim dobrim stvarima, govorili o svim problemima. Govorili o strateškom putu Srbije, razgovarali o tome šta je potrebno u budućnosti da se uradi. Razgovarali o geopolitičkoj sceni, obavestio sam je o svojim putovanjima u Sjedinjene Američke Države, u Rusku Federaciju. Naravno da u Evropi ne gledaju sa simpatijama na put u Moskvu. Nije to neka velika tajna i kao što znate, ja nikada ništa ne krijem, tako da vrlo transparentno i vrlo otvoreno o tome govorim sa svima i to je to. Ali je to dobar, veoma dobar sastanak i mislim koristan za Srbiju. Ona je bila izuzetno zadovoljna zbog svog susreta sa novim premijerom Đurom Macutom. Takođe srećna zbog sadržaja razgovora sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić, ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem. Tada sam i ja odmah zadovoljan, tako da dobro je prošlo - odgovorio je predsednik.

O blokadama

- Znate, ja što sam stariji, sve češće maštam o raznim stvarima. Jedna od tih je da odem na Mars, a jedna da odem na Mesec. Ali to ne znači da ću stvarno da odem ni na Mars, ni na Mesec. A što manje imate mogućnosti da nešto u politici uradite, to su vam veći snovi. Snovi su inače zdravi, ako imaju neke veze sa realnošću. Zato sam i ove ciljeve lestvicu podizao visoko, da biste mogli nešto da uradite. Ali ako to nikakve veze sa realnošću nema, onda to baš... onda to baš i nema mnogo smisla. Naravno da je nervoza prevelika, dobili su i ona istraživanja, znaju oni sve, i koliko padaju, razumeju oni, vide to svakog dana, vide i koliko partije koje podržavaju, i koliko i kako loše stoje. I to naravno izaziva dodatnu nervozu i vodi ka daljoj radikalizaciji stvari. Zato su morali da lažu i obmanjuju javnost oko zvučnog topa, zato su morali da obmanjuju javnost oko bezbroj stvari, i o to baš nasilno nad njima, i nekih fakulteta u Novom Sadu, i zato morate da se služite time svakog dana, zato ste morali da izmišljate razloge za blokadu RTS-a, jer nešto morate da preduzmete da biste bili u žiži, a ne znate baš tačno šta biste preduzeli, a ne znate baš tačno nikako da objasnite zašto to radite, zbog čega to radite, RTS baš sa tim nema nikakve veze, ali onda ste opet jedno dočekali kad ste se malo umorili da izmislite razlog samo da se povučemo, a onda ćemo da pretimo sad prvim majem, pa ćemo da lažemo narod, kako su svi sindikati uz nas, a jedini veliki, najveći, jedini stvarno veliki sindikat, ih je u potpunosti odbacio i rekao da nema veze i da neće da učestvuje u tome, ali samostalni sindikat Srbije, ali šta to nju briga, nastavićemo da lažemo i reći ćemo mi smo tu svi zajedno, ne bi li opet okupili nekakvu masu pa da probamo nešto na silu, da upadnete u rad i da kažete, o, mi smo sveli vlast - rekao je Vučić.

- Gde to ima? To je prošlo, znate, pa smo onda smislili taktiku i ajde raspišemo izbore, pa to ćemo da tražimo od Vučića kojeg nazivamo, dakle, to je ta umetnuta rečenica, nenadležna predmetna institucija, pa da nam on raspiše izbore, pošto znamo da ni na kakvim izborima ne možemo da pobedimo, i nigde, a onda ćemo lepo da idemo sa tim, da kažemo da izbori nisu validni, nego da su pokradeni, i to pre nego što izbori i budu zaključeni, sve kutije pobacane, uništene, da bismo pravili nove naredne, da bi se Srbija uvlačila u haos, tako, narednih godinu, dve, tri, pet i deset, i da bi nestala sama pret. Srbija neće da nestane. Srbija hoće da se razvija, Srbija hoće da ide napred i to niko više ne može da zaustavi - dodao je.

Kako je istakao, Srbija je još jedan fantastičan primer i zato voli što je došao ovde sa vama da pokaže kako Srbija napredujue.

- Srbija hoće da ide napred. Sad ću tri dana biti odsutan, a onda kada se vratim nastavićemo da radimo i da gradimo, da gledamo što je to sve što možemo brže i bolje da uradimo, da podignemo stopu rasta, da obezbedimo stabilnost što je moguće, pre da bi nam turisti dolazili, da podižemo naš građevinski sektor, koji je dobar, prerađivačka industrija je posebno dobra, dobro se drži u gotovo nemogućim uslovima, gde padaju evropske ekonomije sa kojima imamo veliku povezanost, ali nam je zbog svega ovoga padao građevinski sektor, a najviše su nam padale usluge, koje naravno najveću cenu plaćaju za nedovoljnu stabilnost i za probleme koje su blokade izazvale.

Predsednik je podsetio da je danas imao razgovore sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Kaže da očekuje premijerku Italije Srbiji najkasnije u septembru.

- To će biti strašno važno za nas jer je Đorđa u Ursulu najverovatnije najvažnija zemlja sveta - izjavio je Vučić.

"Potrebne su promene!"

- To su takvi ljudi. Znate kada možete da lažete i da radite stvari protiv svog naroda i protiv svoje države, da lažete o zvučnom topu. Što ne biste lagali o naučno-tehnološkom parku? Što ne biste lagali o Beogradu na vodi? Što ne biste lagali o Tiršovoj? Evo, podigli oni Tiršovu. Sve može. Tako da, ne mislim da to posebno treba komentarisati. Ja se uzdam u razum, odgovornost, ozbiljnost drugih i većine građana Srbije, koji dovoljno znaju da prave razliku ko je radio, ko je gradio, a ko je samo ometao one koji su se trudili da nešto urade i izgrade - rekao je.

Na pitanje da li to i Niš prepoznaje, jer je najviše ljudi iz ovog grada zainteresovano za pokret "Ne damo Srbiju", rekao je da postoji zainteresovanost, posebno u visoko intelektualnim krugovima.

- Posebno u visoko intelektualnim krugovima, dakle, među profesorima, lekarima, penzionisanim generalima, dakle, jedan izrazito patriotski sloj stanovništva, tako da, i što, da budem iskren, nisam sasvim očekivao, ali ono što se dogodilo u Nišu, onaj jezivi progon, onaj organizovani zločin, koji je upravo između ostalih i ta dekanka filozofskog fakulteta organizovala, je kod časnih ljudi probudio inat, probudio potrebu da se tome suprotstave i da kažu, ne, mi hoćemo drugačiju Srbiju, nećemo Srbiju u kojoj ćemo da jurimo žene kojima ćemo da lupamo jaja u glavu, žene koje ćemo da kamenujemo i da im razbijamo glave, mi hoćemo Srbiju u kojoj će se poštovati onaj koji drugačije misli, hoćemo Srbiju normalnosti, Srbiju demokratije, nećemo Srbiju u kojoj dolazi onaj mali koji se hvali time što je gađao jajima i vodom gradonačelnika, a inače priznaje nezavisno Kosovo, priznaje i genocid u Srebrenici, sve to priznaje, samo ne priznaje pravo na drugačije mišljenje o svom gradu, dolazi do zabrane lekarima da primaju bolesnike i da ih leče u Kliničkom centru u Nišu, zato što su neke od njihovih kolega došle na tzv. kliničku nastavu, a to je bre, ljudi, ali vi razumete o čemu mi govorimo - rekao je.

Vučić se dotakao i napada na dekana novosadskog Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrika Drida.

- Kao i napad na Patrika Drida, kakva je to svest, šta je kod tih ljudi? I sramota me je što sudovi sve što rade puštaju, a već dva meseca drže u pritvoru neke koji ni 50. deo toga što su oni uradili, nisu uradili. I pošto ne mogu dalje to da komentarišem, samo sam ovo rekao, ali sve jedno, sve će na kraju krajeva doći na svoje, jer narod to ume da prepozna, ume da vidi. Čak i kada tužilaštvo traži pritvor, oni namerno neće da odrede pritvor, zato što su politički aktivni, zato što su ih žuti postavljali 2009. godine i sad im vraćaju dugove i ništa drugo ne rade. E sad kad vi vidite jednu scenu od juče, gde neko leži u kolima hitne pomoći.

O kraju radova i Ekspu

- Do kraja jula treba da se završe u građevinskom smislu spoljni radovi, onda prelazimo na one teže radove. I ja se nadam da do Ekspoa bude sve završeno. Zato ljudi pitaju naredno, a šta je to za vas Ekspo? Pa nije za nas Ekspo, Ekspo gradilište, koje je strašno veliko, prelepo, čudesno kada vidite razmere toga. Danas kada sam išao, i juče kada sam išao, opet vidim prugu kako se gradi i prema Ekspu od aerodroma, ali i prema drugim delovima grada. Dakle, tačno vidite koliko je sve napravljeno. Ali nije to, i ovo je Ekspo. Mi smo sve vezali za Ekspo. Zato što hoćemo da Srbiju predstavimo u najlepšem svetlu te 2027. godine. I zato ćemo pokušati da završimo, željko, može li do decembra ili najkasnije januara 27. decembra 26. Teško, ali da, dobro. Znači računajte, januar, februar, ali do marta sasvim izvesno da ćemo da završimo 2027. Svakako pre početka Ekspoa. Svakako pre maja, ali mi ćemo da gledamo da sve pokušamo da završimo u decembru. Imamo baš da znate... - završio je Vučić.

O novoj bolnici

Nova dečja klinika nalaziće se u krugu KCS, na delu uz sam auto-put i u neposrednoj blizini postojeće zgrade ove specijalizovane ustanove. Izgradnja je počela 2020, a poslednje tri godine uložena su značajna sredstva u renoviranje, rekonstrukciju i opremanje ambulante koja je namenjena našim najmlađim sugrađanima. Rekonstrukcija je finansirana iz kredita EBDR. Tada je izvedena stabilizacija terena. Za potrebe pacijenata i zaposlenih, planirana su četiri liftovska jezgra sa osam putničkih i dva teretna lifta.

Na 62.000 kvadrata prostiraće se novi objekat sa 11 spratova, dok je samo građevinski deo projekta vredan 118 miliona evra. Kada se završi, moderna dečja klinika "Tiršova 2" imaće preko 280 kreveta za smeštaj korisnika raspoređenih u 154 sobe. Za sada radovi teku dobrom dinamikom, podizanje betonske konstrukcije treba da bude završeno ove godine, dok bi moderno zdanje trebalo da primi prve pacijente 2027. godine

U oktobru 2018. započeta je velika rekonstrukcija tri objekta u sklopu KBC Zemun. Tokom ovog projekta rekonstruisane su zgrada Bolnice za pedijatriju, zgrada Bolnice za neurologiju i zgrada Službe za specijalističke i konsultativne preglede. Nabavljena je moderna oprema u vrednosti od 1,6 miliona evra uključujući prvu magnetnu rezonancu.

Više o Tiršovoj 2, pročitajte u našem tekstu OVDE.