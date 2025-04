Kojčić tvrdi da je Srbija do pre šest meseci imala stabilan život i stabilan rast Srbije po svim parametrima, pa veruje da se to tako nastavilo danas bi razviće Srbije bilo u samom vrhu po ubrzanom razvoju.

On kaže da deo studenata pripada neodgovornoj akademskoj zajednici koja je neodgovorna i prema zemlji jer zaustavlja razvoj, ali je i unesrećila sopstvene studente:

- Rektor, koji je zadužen za sve studente, podržava samo jedan deo studenata, i to one koji neće da uče, a ne one koji hoće da uče. Jedan od slogana u januaru je bio da se zalažu za transparentnost, a rektor nije spreman ni da odgovori na pitanje novinara. Zalažu se za institucije, a napadaju gradsku većnicu u Novom Sadu i Skupštinu - kaže Kojčić.