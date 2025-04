"Ko je kriv što je u Srbiji od 1945. do 2012. godine, za čak 67 godina u Srbiji izgrađeno 594 kilometara puteva i brzih saobraćajnica, a od 2012. godine do danas 589 km? To znači da je pre 2012. godine u proseku građeno 8,8 kilometara puteva godišnje, danas, od 2012. čak 45,3 kilometra godišnje. Odnosno, ono što mi danas izgradimo za godinu dana, nekada se u Srbiji gradilo više od pet godina".