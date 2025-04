- Imali smo otvorenu razmenu, govorili o svim dobrim stvarima, govorili o svim problemima. Govorili o strateškom putu Srbije, razgovarali o tome šta je potrebno u budućnosti da se uradi. Razgovarali o geopolitičkoj sceni, obavestio sam je o svojim putovanjima u Sjedinjene Američke Države, u Rusku Federaciju. Naravno da u Evropi ne gledaju sa simpatijama na put u Moskvu. Nije to neka velika tajna i kao što znate, ja nikada ništa ne krijem, tako da vrlo transparentno i vrlo otvoreno o tome govorim sa svima i to je to.