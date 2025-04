On je naglasio da je spreman sam za ozbiljan razgovor sa Nišlijama, za ozbiljne dogovore o budućnosti Srbije.

On je, odgovarajući na pitanje novinara da oceni da li je kontradiktorno to što je dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović, koja podržava studentske blokade, prisustvovala naučnom skupu univerziteta na kome studira njena kćerka, u naučno-tehnološkom parku u Nišu, kazao da je "sve to u redu, jedino što je problem što druga deca ne mogu da uče na Filozofskom fakultetu zbog nje".