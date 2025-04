Slušaj vest

Piše: Đorđe Barović

Italijanski novinar i autor potkasta Metarmofoza Alberto Facolo ocenio je da su Srbi na Kosovu već 26 godina u „kavezu“ i da je to užasno saznanje za Evropu koja i dalje ne razume suštinu problema.

Facolo je boravio na Kosovu 2000. godine kada je u pratnji italijanskih karabinjera posetio Severnu Mitrovicu.

„Video sam kavez. Video sam ljude koji žive kao životinje u zoološkom vrtu. I to je za mene bilo užasno saznanje jer sam odlično znao da je to odgovornost svih onih koji su tada bili na Kosovu, a tada su to bile samo zapadne zemlje, između ostalih i moja - Italija. Otuda sam se osećao krivim zbog toga i mislio da je nemoguće da samo posmatramo to izigravanje pravde“, kazao je Facolo u razgovoru za Kosovo onlajn.

Objašnjava da su mu Srbi tada objasnili sa kojim se teškoćama susreću u svakodnevnom životu.

„Cela situacija je u tom trenutku izgledala kao košmar i ni oni sami nisu verovali da im se sve to zaista događa. To su ljudi koji imaju snažno pamćenje i koji su se tokom Drugog svetskog rata borili za slobodu kao partizani protiv okupatora. I rekli su mi da su uspeli da opstanu sve do 1945. godine, ali da nisu sigurni da će to uspeti u sadašnjosti. To su bila zaista velike stvari koje su me šokirale. Upitao sam se zbog čega Zapad ostavlja te ljude same i zbog čega im ne pomaže“, naveo je Facolo.

Dodaje da se ni 25 godina kasnije položaj Srba na Kosovu nije promenio.

„Meni se ta pozicija čini kao bomba koja će u jednom trenutku da eksplodira. Nemoguće je ostati zauvek u ovakvoj situaciji. Nije u redu, to nije humano rešenje. To je iskorišćavanje onoga što je bilo moguće uraditi u sistemu koji je na samrti. Novi svetski poredak je započeo pre oko 25 godina ovim ratom. To je bio svet u kome su SAD bile jedina zemlja i mislile da mogu da povlače konce i menjaju geografiju država“, tvrdi Facolo.

Smatra da se svet u međuvremenu promenio i da se ide ka multipolarnom sistemu u kome će sve zemlje moći da zagovaraju svoje međunarodne i geopolitičke interese.

"Mislim da Kosovo i Srbija nisu usamljeni, imaju snažne međunarodne prijatelje"

„Mislim da Kosovo i Srbija nisu usamljeni, imaju snažne međunarodne prijatelje i svi oni će pomoći borbu za slobodu i pravdu i na Kosovu, ali na celom Balkanu“, uveren je italijanski novinar.

Smatra da ni Nato, ni Kfor nisu ispunili svoju osnovnu misiju na Kosovu, a da razloge treba tražiti u nezainteresovanosti ili nemoći kako SAD, tako i EU.

„Kosovo je veoma važna vojna baza za SAD i to je jedino važno za njih. Nije ih briga za bilo šta drugo. Dakle, nije ih briga da li je Kosovo pod kontrolom mafije, da li je narko država“, smatra Facolo.

Ističe da je pozicija EU potpuno drugačija, ali da je ključan problem što ne razumeju šta je Kosovo.

„Mislim da su previše glupi da bi razumeli šta je Kosovo, kakav je to problem i kakve kontradikcije Kosovo donosi evropskom kontinentu, ne samo EU. Morate znati da trgovina drogom i oružjem prolazi preko Kosova u sve delove Evrope. Moguće je da EU nema moć da upita SAD da promeni svoj odnos prema Kosovu jer EU je ’kućni ljubimac’ Amerike i njihov glas nije dovoljno jak da bi se čuo u Vašingtonu kako bi objasnili problem koji Kosovo stvara celom evropskom kontinentu“, uveren je Facolo.

Sumnja da će nova američka administracija imati interesovanja da se bavi pitanjem Kosova, čak i u slučaju da dođe do neke vrste eskalacije.

„Morate imati na umu i da je Nato u ovom trenutku veoma slab. Ne verujem da će SAD pod predsednikom Trampom biti zainteresovane za lokane konflikte na Balkanu. Ako se nešto dogodi, SAD će biti daleko i neće intervenisati. Ni EU neće biti u mogućnosti da ratuje. Dakle, ne plašite se za njih. Ukoliko neko napravi tu vrstu greške, platiće visoku cenu“, smatra Facolo.

Upozorava i na sve značajnije prisustvo Turske i u regionu Zapadnog Balkana.

„Turska je veoma velika zemlja sa veoma snažnom vojskom i veoma dobrim naoružanjem i ukoliko intervenišu, ili dovoljno da podrže neke druge zemlje svojim trupama ili paramilitarnim jedinicama, situacija bi bila mnogo teža. Ipak, ne verujem da će bi se Turskoj dozvolilo da uradi nešto slično kao u prošlosti. Italija ne bi dozvolila da Turska uradi bilo šta protiv italijanskih interesa bilo gde u svetu“, naglasio je Facolo.